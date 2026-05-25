الهام جشنواره ۱۰۰ از خیزش مردمی؛ وقت رویاپردازی برای آینده رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ امروز یکشنبه ۴ خرداد با حضور حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره و رئیس شورای سیاستگذاری، محدثه پیرهادی دبیر رویداد و علی جناب‌زاده مدیر بین‌الملل در سازمان سینمایی سوره برگزار شد.

در ابتدای نشست کلیپی از رهبر شهید انقلاب پخش شد و سپس جعفریان عنوان کرد: یکی از مسائلی که در اهداف و ذات حوزه هنری وجود دارد، توجه به هنرمندان و ایجاد فرصتی برای بروز و ظهور آنها است. حوزه هنری باید پناه هنرمندانی باشد که در عرصه هنر انقلاب حرفی برای گفتن دارند و در این راستا بسیاری از بزرگان سینما کارشان را از حوزه هنری شروع کردند. یکی از خطوط اصلی حوزه هنری استعدادیابی و توجه به هنرمندان جوان است و جشنواره فیلم ۱۰۰ نیز به تحقق این ماموریت کمک می‌کند.

الهام جشنواره فیلم ۱۰۰ از خیزش عمومی مردم

وی افزود: در دوره جدید جشنواره ما چند هدف کلی را مدنظر داریم؛ اولین تصمیم ما در شورای سیاستگذاری ایجاد دبیرخانه دائمی بود تا ارتباط با هنرمندان و شرکت‌کنندگان نظم پیدا کند. دومین تصمیم ما انتخاب محور و شعار «تو یکی نه‌ای هزاری/ تو چراغ خود برافروز» برای جشنواره بود زیرا خیزش عمومی ملت ایران این روزها بسیار ارزشمند است و می‌تواند تلنگری به فیلمسازان و جوانان این عرصه باشد. مصوبه سوم ما این بود که در این دوره عنوان بین‌المللی جشنواره را احیا کنیم و مشخصا کمیته بین‌الملل تشکیل دهیم.

جعفریان تصریح کرد: تلاش داریم که این جشنواره را به صورت سالانه و منظم برگزاری کنیم.

پیرهادی در ادامه نشست عنوان کرد: از دوره قبل تاکنون اتفاقات عجیبی در این کشور رخ داد و فراخوان جشنواره از دی ماه مدام به تاخیر افتاد. همچنین قصد داشتیم زمان جشنواره را در شهریور و همزمان با روز ملی سینما ثابت کنیم که این اتفاق نیز به دلیل تاخیر در انتشار فراخوان ممکن نشد.

وی درباره تم جشنواره امسال توضیح داد: فکر می‌کنم با توجه به اتفاقاتی که از سر گذراندیم هیچکدام از ما نمی‌توانیم به وقایع قبل از ۱۴۰۴ بازگردیم و کنشگری هرکدام از افراد در این روزها اهمیت پیدا کرده است. این مساله ما را به این سمت سوق داد که تم اصلی جشنواره را به سمت مسئولیت اجتماعی ببریم. مساله این است که سینمای ما همچنان بسیار گذشته‌گرا است، طبیعتا تاریخ جذاب و عبرت‌آموز است اما ما کمتر در سینما نسبت به آینده رویاپردازی می‌کنیم. برهمین اساس ما فراخوان امسال را بر اساس سه بخش ملی (نبرد برای آینده)، بین‌الملل (نبرد برای کودکان جهان) و بخش ویژه جنگ منتشر کردیم.

اضافه شدن بخش هوش مصنوعی

دبیر رویداد با اشاره به اضافه شدن بخش هوش مصنوعی به جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: پیش از این اغلب فیلم‌های داستانی، مستند و پویانمایی به جشنواره ارسال می‌شدند اما امسال بخش هوش مصنوعی را هم اضافه کردیم زیرا در طول جنگ به اهمیت هوش مصنوعی و نقش آن در آینده سینما پی بردیم.

وی درباره حمایت از فیلمسازان جوان افزود: در جشنواره امسال در راستای رویکرد سازمان سینمایی سوره بخش جنبی حمایت از تولید داریم و فیلمسازان طرح فیلم کوتاه و سریال‌های کوتاه خود را به همراه رزومه برای ما ارسال می‌کنند و از میان آنها ما از یک فیلم ویدیویی و یک سریال کوتاه حمایت می‌کنیم.

پیرهادی درباره جایزه ویژه امسال گفت: همچنین به دلیل اهمیت سینمای کودکان ما یک جایزه ویژه برای فیلمی در نظر گرفتیم که برای مخاطب کودک ساخته شده است. جشنواره شهریور امسال برگزار می‌شود و همچنین کارگاه‌های استانی و بین‌المللی در طول رویداد برگزار می‌کنیم.

سانسور شدیدی در پلتفرم‌های بین‌الملل وجود دارد

جناب‌زاده در ادامه نشست خبری عنوان کرد: بخش بین‌الملل امسال جشنواره به کودکان جهان اختصاص دارد. سال گذشته ما شاهد ۲ تصویر متفاوت بودیم؛ از یک طرف ماجرای افشای پرونده غیراخلاقی اپستین را داشتیم و در طرف مقابل تصویر حضور رهبر شهید انقلاب در میان دخترانی بود که به سن تکلیف رسیده بودند. به نظر من خلق این ۲ تصویر تنها کار خداوند بود. امسال قرار است به بهانه شهدای میناب پای درد دل پدر و مادرانی بنشینیم که کودکانشان را در نبرد با دشمنان باختند.

وی بیان کرد: از دوستان فعال در حوزه بین‌الملل تقاضا دارم که برای دریافت آثار در شکستن الگوریتم‌ها به ما کمک کنند زیرا فضای سانسور شدیدی در پلتفرم‌های بین‌الملل وجود دارد. اگر دست در دست هم دهیم با کمک اهالی رسانه می‌توانیم کاری کنیم که صدایمان در جهان بهتر شنیده شود.

جناب‌زاده تاکید کرد: ما امسال آثار ساخته شده با هوش مصنوعی را هم دریافت می‌کنیم زیرا هوش مصنوعی در جنگ اخیر نشان داد که می‌تواند پتانسیل بالایی داشته باشد.

پیرهادی در پاسخ به این پرسش که موضوعی کردن جشنواره باعث می‌شود فیلم‌هایی در ژانرهای مختلف به این رویداد راه پیدا نکنند، بیان کرد: جشنواره فیلم ۱۰۰ از ابتدا موضوعی بوده و در واقع به نوعی هدف ریل‌گذاری در سینما را برعهده داشته است. به طور مثال جشنواره ۱۰۰ سال‌ها با شعار سینمای اخلاق فعالیت می‌کرد زیرا در آن سال‌ها سهم موضوعات اخلاقی در سینمای ایران بسیار کم بود. طبیعتا هر جشنواره‌ای بنا بر رویکرد خود به انتخاب آثار می‌پردازد و اکنون ژانر اجتماعی در سینمای ما شکل گرفته و حتی انواعی از آن هم دیگر دوره‌اش گذشته است.

وی در پایان با اشاره به حرفه‌ای شدن ساخت فیلم کوتاه در این سال‌ها گفت: ماهیت اصلی جشنواره ۱۰۰ استعدادیابی است و با جشنواره فیلم کوتاه هم متفاوت است زیرا ساخت فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای برای اکثر افراد راحت‌تر است. به طور مثال جمع زیادی از بچه‌هایی که به این جشنواره فیلم ارسال می‌کنند برای اولین بار فیلم ساخته‌اند که نکته قابل توجهی است. به طور کلی کیفیت ساخت فیلم کوتاه در چندسال اخیر بالا رفته است و این مساله روی جشنواره فیلم ۱۰۰ هم تاثیر گذاشته است اما با این وجود تنوع آثار همچنان بسیار بالا است و بچه‌ها نسبت به گذشته در قصه‌گویی و مباحث تکنیکی حرفه‌ای‌تر شده اند.