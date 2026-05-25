دولت موظف به پشتیبانی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نشستی تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با هدف بررسی و رفع چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی بهویژه بخش خصوصی، در پی تحولات ناشی از جنگ اخیر برگزار شد، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، مسایل و موانع موجود در حوزههای ارزی، انرژی، تولید و تجارت را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات فوری و لازم را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و رفع مشکلات موجود به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
رئیسجمهور در این نشست با تقدیر از نقشآفرینی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در مدیریت شرایط حساس کشور، آنان را پیشگامان جبهه اقتصادی در جنگ ترکیبی و همهجانبه دشمن توصیف کرد و اظهار داشت: حفظ ثبات بازار، جلوگیری از التهاب اقتصادی و تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی، مرهون تلاش، همت و حضور مؤثر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور بوده است؛ بهگونهای که در جریان بحران اخیر، کمبود محسوس کالا و اختلال جدی در بازار مشاهده نشد.
پزشکیان با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید و صنعت تصریح کرد: دولت از هیچ تلاشی برای به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد کشور دریغ نخواهد کرد و شخصاً با جدیت پیگیر رفع موانع پیشروی صنایع و واحدهای تولیدی هستم.
رئیس جمهور افزود: تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع، جلوگیری از قطعی برق و گاز و همچنین اصلاح فرآیندهای ارزی، حذف مقررات و بخشنامههای زائد و تسهیل فضای کسبوکار، از اولویتهای جدی دولت در مسیر حمایت از تولید ملی است.
پزشکیان رونق فعالیت بخش خصوصی را مترادف با رونق اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: هرگونه رکود یا اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی نیز مستقیماً بر معیشت مردم و حرکت اقتصاد ملی اثرگذار خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به سیاست توسعه تعاملات اقتصادی منطقهای و همسایگی افزود: دولت تلاش کرده است با تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و بهرهگیری از ظرفیتهای ژئواقتصادی کشور، زمینه تسهیل تجارت و صادرات را فراهم کند و امروز، علیرغم شرایط امنیتی منطقه، بسیاری از همسایگان مرزی ایران در شمالغرب و شرق کشور آمادگی توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری را بیش از گذشته دارند.
پزشکیان همچنین ظرفیتهای اقتصادی پیمانها و سازوکارهای منطقهای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاریشانگهای و گروه بریکس را فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی کشور برشمرد و تأکید کرد: رویکرد دولت، استفاده حداکثری از بازارهای منطقهای و بینالمللی برای توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تجار و بازرگانان ایرانی است و در اغلب سفرهای خارجی، دولت تلاش کرده است ضمن تقویت دیپلماسی اقتصادی، زمینه معرفی، بازاریابی و توسعه بازار محصولات ایرانی را فراهم سازد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر مسئولیت متقابل بخش خصوصی در مدیریت بهینه منابع و حاملهای انرژی تأکید کرد و گفت: صنایع و واحدهای تولیدی که انرژی را با نرخ ترجیحی و پایینتر از قیمت واقعی دریافت میکنند، موظفاند در مصرف آن صرفهجویی کرده و از انحراف منابع جلوگیری کنند.
پزشکیان تصریح کرد: انرژی یارانهای باید در خدمت تولید، اشتغال و افزایش بهرهوری قرار گیرد و نباید زمینهساز قاچاق، هدررفت منابع یا فعالیتهای غیرشفاف شود.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در صنایع افزود: صنایعی که بدون توجه به بهرهوری، مصرف انرژی خود را مدیریت نکنند و صرفاً متکی به انرژی ارزانقیمت باشند، در آینده با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.دولت تمام توان خود را برای تأمین برق و گاز صنایع بهکار گرفته است، اما بهرهوری و مدیریت مصرف نیز باید بهعنوان یک مسئولیت ملی مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد.
پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت منابع و یارانههای انرژی به سمت صنایع بهرهور و دارای ارزش افزوده بالا تأکید کرد و گفت: منطقی نیست که منابع محدود کشور در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بازدهی پایین دارند یا محصولات غیررقابتی و بیکیفیت تولید میکنند.
رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به ضرورت مدیریت شفاف و هدفمند منابع ارزی کشور اظهار داشت: اولویت دولت در تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم است و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.
پزشکیان افزود: فرآیند تخصیص و توزیع ارز باید بهگونهای طراحی شود که امکان مدیریت دقیق ورودی و خروجی ارز کشور در شرایط خاص اقتصادی فراهم باشد.
پزشکیان با تأکید بر لزوم تفکیک سیاستهای حمایتی متناسب با ماهیت صنایع گفت: نمیتوان برای همه بخشهای صنعتی نسخهای واحد پیچید؛ صنایع ارزآور، صادراتمحور و بهرهور با واحدهای کمبازده و هدردهنده منابع ارزی تفاوت دارند و سیاستگذاریها نیز باید متناسب با این تفاوتها تنظیم شود.
رئیسجمهور همچنین با انتقاد از برخی سوءاستفادهها در حوزه دریافت ارز و امکانات دولتی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، افرادی به اسم بخش خصوصی دریافت ارز و ایجاد زیرساختهای صوری، بدون تولید واقعی، منابع کشور را به بازار آزاد منتقل کرده و منافع عمومی را تضییع کردهاند.
پزشکیان خطاب به اعضای اتاق بازرگانی تأکید کرد: بخش خصوصی واقعی باید در برابر اینگونه تخلفات ایستادگی کرده و اجازه ندهد اعتبار فعالان اقتصادی خدشهدار شود.
رئیس جمهور با تأکید بر حمایت همهجانبه دولت از فعالان واقعی اقتصادی اظهار داشت: دولت خود را موظف به پشتیبانی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان میداند و در مقابل، انتظار دارد تمامی فرآیندها با شفافیت کامل انجام شود و زمینههای رانت، فساد و سوءاستفاده از بین برود. فعالان اقتصادی بهتر از هر مجموعه دیگری متخلفان و سودجویان این حوزه را میشناسند و میتوانند در سالمسازی فضای اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت همافزایی ملی برای عبور از شرایط پیچیده اقتصادی و بینالمللی خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ داریم که پیشرفت، آبادانی و توسعه کشور تنها با مشارکت همه دلسوزان ایران اسلامی محقق خواهد شد و دولت، بخش خصوصی را نه در مقابل خود، بلکه شریک راهبردی توسعه کشور میداند.
رئیس جمهور افزود: در شرایطی که دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است، دولت و بخش خصوصی با همدلی، انسجام و همکاری مشترک، از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهند کرد.
پزشکیان همچنین تأکید کرد: روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور بهگونهای طراحی شده است که حقوق ملت ایران بهصورت کامل استیفا شود و جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیادهخواهانه تسلیم نخواهد شد.
نظر شما