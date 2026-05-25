مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر: قاچاقچی سوخت ۸۶۸ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی از صدور حکم محکومیت برای یک قاچاقچی سوخت در این استان خبر داد و گفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، به پرونده قاچاق ۴۹۱ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت به ارزش ۳۵۹ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

حسینی افزود: این پرونده پس از گزارش منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران پیرامون کشف محموله سوخت از یک شناور، تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تصریح کرد: شعبه مذکور پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی توسط متهم، اتهام قاچاق را محرز دانست. بر همین اساس، علاوه بر ضبط کامل محموله سوخت، متخلف به پرداخت ۷۱۸ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر خاطرنشان کرد: از آنجا که ارزش وسیله نقلیه (شناور) کمتر از ارزش سوخت قاچاق بود، طبق قانون مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال نیز معادل ارزش شناور به جریمه نقدی متهم اضافه شد.

حسینی تأکید کرد: در مجموع، متخلف این پرونده به پرداخت ۸۶۸ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که حکم صادره بیانگر عزم جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مبارزه با قاچاق در سواحل خلیج‌فارس است.