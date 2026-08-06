حسینی: ۳۱۰۰ پرونده تخلف اقتصادی و خدماتی در تعزیرات بوشهر رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی قاطع، دقیق و بهموقع به تخلفات اقتصادی و خدماتی در دستور کار ادارهکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر قرار دارد و در چهار ماه نخست سال جاری، سه هزار و ۱۳۴ پرونده تخلف در بخشهای مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به میزان محکومیت صادرشده برای متخلفان افزود: مجموع محکومیتهای صادره در این پروندهها بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان بوده که بخش قابل توجهی از آن به پروندههای قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از تشدید نظارتهای میدانی خبر داد و گفت: در این مدت، ۳۲۶ اکیپ گشت مشترک با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی در سطح استان برگزار شد که حاصل آن تشکیل ۵۵۱ پرونده تخلف بود.
حسینی ادامه داد: در جریان این گشتهای مشترک، علاوه بر صدور احکام جزای نقدی، ۲۸ واحد صنفی متخلف پلمب و در ۲۶ مورد نیز مجازات نصب پارچه برای واحدهای متخلف اعمال شد.
وی با اشاره به عملکرد تعزیرات در حوزه کالا و خدمات تصریح کرد: در این بخش، یکهزار و ۶۳۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان به پرداخت ۲۶۸ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
حسینی همچنین از رسیدگی به یکهزار و ۶۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: میزان محکومیت صادرشده در این پروندهها به سه هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال رسیده است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۴۳ پرونده قاچاق سوخت رسیدگی شد و با اقدامات انجامشده، بیش از ۸۷۸ هزار لیتر سوخت قاچاق به چرخه قانونی توزیع بازگشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به پروندههای حوزه بهداشت، درمان و دارو گفت: در این بخش ۴۳۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان در مجموع به پرداخت هشت میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی همچنین از رسیدگی به ۱۲۲ پرونده مهم در استان خبر داد و افزود: میزان محکومیت صادرشده در این پروندهها یکهزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بوده است.
حسینی در پایان با تأکید بر تداوم گشتهای مشترک نظارتی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاههای متولی، برخورد قانونی با هرگونه تخلف در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو، قاچاق کالا و ارز و بهویژه قاچاق سوخت را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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