افزایش ۵۵ درصدی مستمری بازنشستگان بیمه روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قادرمرزی، روز دوشنبه در حاشیه بیست و یکمین سالروز تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در تشریح جزئیات آغاز مرحله نخست متناسب‌سازی مستمری‌ها، گفت: بر اساس اصلاح فرآیندهای داخلی صندوق و از محل منابع داخلی خود صندوق، توانستیم ۱۰ درصد اضافه بر افزایش ۲۰ درصدی سنواتی مستمری سال ۱۴۰۵ اعمال کنیم. به تعبیر دیگر، تا این لحظه مستمری مستمری‌بگیران صندوق نسبت به سال قبل در حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و در اجرای بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش دوم این متناسب‌سازی نیز طراحی شده است. در صورت تأمین اعتبار ۲۵ درصدی از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه، مجموع افزایش مستمری مستمری‌بگیران صندوق در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۵ درصد خواهد رسید که به عنوان مرحله نخست متناسب‌سازی تعریف شده است.

قادرمرزی درباره مسیر قانونی و مالی این اقدام توضیح داد: این مصوبه هیات امنا به طور رسمی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. عدد مورد نیاز برای تکمیل این مرحله، حدود ۲.۲ همت است؛ رقم خیلی بزرگی نیست، اما اثر آن بر معیشت مستمری‌بگیران روستایی و عشایر بسیار قابل توجه است. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم، این اعتبار را تخصیص دهد.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان احتمالی اجرای کامل متناسب‌سازی، افزود: بر اساس مذاکرات و جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده، پیش‌بینی ما این است که در تابستان امسال با تأمین اعتبار، بتوانیم این ۲۵ درصد باقی‌مانده را نیز عملیاتی کنیم. سازمان برنامه و بودجه بخشی از دولت و خود ناظر بر اجرای برنامه هفتم است و طبیعتاً در راستای اجرای این حکم قانونی اقدام خواهد کرد.

قادرمرزی با قدردانی از همراهی دولت، هیئت امنا و همکاران صندوق، گفت: آنچه امروز اعلام کردیم، فقط یک عدد نیست؛ گام نخست در متناسب‌سازی واقعی مستمری روستاییان و عشایر است. تلاش کرده‌ایم ابتدا از درون صندوق و با سامان‌دادن به فرآیندها و منابع داخلی، بخشی از افزایش را تأمین کنیم و برای تکمیل آن هم در چارچوب قانون، پیگیر همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۵، اثر ملموسی بر سفره و معیشت مستمری‌بگیران صندوق بگذاریم.