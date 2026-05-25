دفاع تمام قد رئیس جمهور از پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، با تماس تلفنی در جلسه وبیناری «ارائه گزارش عملکرد مراحل استقرار و عملیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» که با حضور وزیر و معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر سلامت کشور، بر نقش راهبردی پزشکان خانواده در کاهش آلام مردم و مقابله با فشارهای خارجی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت»، در کلیت سلامت جامعه عمومی، اظهار کرد: پزشک خانواده به دلیل حضور مستقیم در مناطق مختلف و ارتباط نزدیک با مردم، نقش کلیدی در شناسایی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر دارد.

پزشکیان افزود: پزشکان ما در محیطی که خدمت می‌کنند، می‌توانند با شناسایی دقیق کسانی که در معرض آسیب‌های شغلی، روحی-روانی و فقر قرار دارند، به‌ ویژه سرپرستان خانوار، تأثیرات شگرفی بر بهبود وضعیت سلامت جامعه داشته باشند. این گروه از مردم بیش از سایرین در معرض بیماری و مخاطرات اجتماعی هستند و حمایت از آن‌ها، اولویتی جدی است.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه نگاه و دید پزشکی به مسائل، می‌تواند راه‌حل‌های مؤثری برای معضلات اجتماعی ارائه دهد، تصریح کرد: من به‌ عنوان یک پزشک بر این باورم که کادر بهداشت و درمان کشور قادر است با رویکردی مسئولانه، بسیاری از مشکلات معیشتی و سلامت مردم را در مناطق تحت پوشش خود مدیریت کند و برای آنها راه حل پیدا کند. این تلاش‌ها نه تنها به کاهش آسیب‌ها و ارتقای سلامت عمومی می‌انجامد، بلکه موجب ناامیدی دشمنان کشور در ایجاد فشار و تنگنا برای ملت ما خواهد شد.

پزشکیان ضمن خداقوت به تمامی کادر بهداشت و درمان سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی وزارت بهداشت و تمامی نهادهای همراه با طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، شاهد افزایش سطح سلامت عمومی و کاهش حداکثری آسیب‌ها در سطح جامعه باشیم.