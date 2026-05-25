  1. سلامت
  2. بهداشت
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

دفاع تمام قد رئیس جمهور از پزشک خانواده

دفاع تمام قد رئیس جمهور از پزشک خانواده

مسعود پزشکیان بر نقش کلیدی پزشک خانواده در شناسایی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه تاکید کرد و گفت: پزشکان ما می‌توانند تأثیرات شگرفی بر بهبود وضعیت سلامت جامعه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، با تماس تلفنی در جلسه وبیناری «ارائه گزارش عملکرد مراحل استقرار و عملیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» که با حضور وزیر و معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر سلامت کشور، بر نقش راهبردی پزشکان خانواده در کاهش آلام مردم و مقابله با فشارهای خارجی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت»، در کلیت سلامت جامعه عمومی، اظهار کرد: پزشک خانواده به دلیل حضور مستقیم در مناطق مختلف و ارتباط نزدیک با مردم، نقش کلیدی در شناسایی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر دارد.

پزشکیان افزود: پزشکان ما در محیطی که خدمت می‌کنند، می‌توانند با شناسایی دقیق کسانی که در معرض آسیب‌های شغلی، روحی-روانی و فقر قرار دارند، به‌ ویژه سرپرستان خانوار، تأثیرات شگرفی بر بهبود وضعیت سلامت جامعه داشته باشند. این گروه از مردم بیش از سایرین در معرض بیماری و مخاطرات اجتماعی هستند و حمایت از آن‌ها، اولویتی جدی است.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه نگاه و دید پزشکی به مسائل، می‌تواند راه‌حل‌های مؤثری برای معضلات اجتماعی ارائه دهد، تصریح کرد: من به‌ عنوان یک پزشک بر این باورم که کادر بهداشت و درمان کشور قادر است با رویکردی مسئولانه، بسیاری از مشکلات معیشتی و سلامت مردم را در مناطق تحت پوشش خود مدیریت کند و برای آنها راه حل پیدا کند. این تلاش‌ها نه تنها به کاهش آسیب‌ها و ارتقای سلامت عمومی می‌انجامد، بلکه موجب ناامیدی دشمنان کشور در ایجاد فشار و تنگنا برای ملت ما خواهد شد.

پزشکیان ضمن خداقوت به تمامی کادر بهداشت و درمان سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی وزارت بهداشت و تمامی نهادهای همراه با طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، شاهد افزایش سطح سلامت عمومی و کاهش حداکثری آسیب‌ها در سطح جامعه باشیم.

کد مطلب 6840704
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها