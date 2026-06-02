صابر باغخانیپور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای موشهای پا سفید و راههای مقابله با این جوندگان، بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی و کنترل جمعیت جوندگان برای جلوگیری از انتقال بیماریهایی مانند هانتاویروس تأکید کرد.
ویژگیهای ظاهری و زیستی موش پا سفید
وی با بیان اینکه موشهای پا سفید یا موشهای آهویی از جمله جوندگان شهری محسوب میشوند، اظهار کرد: این موشها بدنی گرد و باریک داشته و طول بدن آنها بین ۷ تا ۱۰ سانتیمتر است. بینی بزرگ، چشمهای گرد سیاه، گوشهای بزرگ و پوشش خز کوتاه از ویژگیهای ظاهری این گونه به شمار میرود.
باغخانیپور ادامه داد: رنگ بدن این موشها ترکیبی از قرمز و قهوهای مایل به قرمز بوده و قسمت زیر بدن و پاهای آنها سفید رنگ است. دم این جوندگان نیز کوتاه و دارای دو رنگ تیره در قسمت بالا و روشن در بخش پایین است که با موهای کوتاه پوشیده شده و طول آن بین ۵ تا ۱۳ سانتیمتر متغیر است.
تغذیه و محل زندگی موشهای پا سفید
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به نحوه تغذیه این جوندگان گفت: موشهای پا سفید عمدتاً گیاهخوار هستند اما از دانه غلات، آجیل، میوههای کوچک مانند انواع توت و حتی برخی حشرات نیز تغذیه میکنند و این موشها معمولاً در انبارهای شلوغ، مکانهای دارای درز و شکاف زیاد، چمنزارها و مناطق جنگلی زندگی میکنند و در فصل زمستان برای یافتن غذا به مکانهای گرمتر هجوم میآورند.
باغخانیپور تصریح کرد: این جوندگان در فصل سرما به خواب زمستانی نمیروند اما فعالیت آنها کاهش مییابد و در مکانهایی مانند زیرشیروانیها، فضاهای خالی ساختمانها، گاراژها، آلونکها و سوراخ درختان ساکن میشوند. همچنین مواد غذایی را در نزدیکی محل زندگی خود ذخیره کرده و لانههایشان را با موادی مانند خز، کاغذ، علف هرز و دانهها میپوشانند.
اقدامات شهرداری تهران برای مقابله با جوندگان موذی
وی درباره اقدامات انجامشده برای مقابله با این جوندگان اظهار کرد: در حال حاضر سازمان مدیریت پسماند دارای ادارهای تحت عنوان کنترل حیوانات شهری است که مسئولیت کنترل جمعیت جانوران موذی را بر عهده دارد و از جمله مهمترین اقدامات انجام شده، ضدعفونی محلهای آلوده پیش از جمعآوری و پاکسازی است؛ بهگونهای که در صورت مشاهده لاشه موش، ابتدا محل با مواد ضدعفونیکننده و شویندههای قوی گندزدایی شده و سپس لاشه جمعآوری میشود.
وی ادامه داد: تمامی عوامل اجرایی مرتبط با مبارزه با جانوران موذی در شهر تهران ملزم به استفاده از دستکش، ماسک، لباس کار و سایر تجهیزات بهداشتی هستند و رعایت این اصول به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
رعایت بهداشت محیط؛ مهمترین راه پیشگیری
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران رعایت بهداشت محیط و کنترل جوندگان را مهمترین راه پیشگیری از شیوع هانتاویروس دانست و گفت: ضدعفونی محلهای آلوده قبل از تمیزکاری، استفاده از ماسک و دستکش هنگام پاکسازی، کنترل جمعیت جوندگان، تهویه خانههای متروکه پیش از ورود، خودداری از لمس جوندگان زنده یا مرده با دست و ضدعفونی محل کلونی موشها از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در این زمینه است.
