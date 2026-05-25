۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

سردار مجید: ارتقای دانش سایبری کلید اصلی مقابله با کلاهبرداری‌ است

رشت - رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، در بازدید از پلیس فتای گیلان، ارتقای دانش سایبری شهروندان را کلید اصلی مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید در حاشیه بازدید از پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان با اشاره به تغییر الگوهای تهدیدات سایبری اظهار داشت: امروزه مجرمان سایبری با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مهندسی اجتماعی، قصد نفوذ به حریم خصوصی و امنیت مالی شهروندان را دارند. در همین راستا، پلیس فتا با اشراف کامل اطلاعاتی و پایش شبانه‌روزی، تمامی فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی را رصد کرده و با هرگونه تحرکی که امنیت هم‌وطنان را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد می کند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم افزایش ضریب امنیت درگاه‌های پرداخت اینترنتی افزود: ارتقای سطح ایمنی خدمات الکترونیک در کشور یک اولویت راهبردی است.

سردار مجید بخش مهمی از توفیقات پلیس فتا در پیشگیری از جرایم را مرهون همکاری و هوشیاری مردم دانست و خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی، بزرگترین بازدارنده در برابر ترفندهای مجرمانه است. از هم‌وطنان عزیز درخواست داریم با ارتقای دانش سایبری خود و رعایت نکات ایمنی، از جمله فعال‌سازی رمزهای دوم پویا، عدم کلیک بر روی لینک‌های ناشناس و مشکوک، و خرید از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک، فرصت هرگونه سوءاستفاده را از مجرمان سلب کنند.

