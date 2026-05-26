انهدام دو باند اسکیمر بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از شناسایی و دستگیری دو باند کلاهبرداری خبر داد که با کپی‌برداری حرفه‌ای از کارت‌های بانکی شهروندان در مراکز خرید، بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز انجام داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با تشریح ابعاد این پرونده اظهار داشت: در پی وصول شکایات متعدد، کارشناسان پلیس موفق شدند با اقدامات پیچیده فنی، ۵ متهم اصلی را در قالب دو باند مجزا شناسایی و دستگیر کنند. این افراد با استقرار در نقاط پرتردد نظیر بازارهای میوه و تره‌بار، از دستگاه‌های کوچکی که شبیه دستگاه‌های کارتخوان (پوز) است استفاده کرده و اطلاعات مغناطیسی کارت مشتریان را کپی می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ فقره شکایت به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در این پرونده محرز شده است، افزود: با توجه به گستردگی فعالیت این باندها، شناسایی سایر مالباختگان احتمالی همچنان در دستور کار قرار دارد. این عملیات که به دلیل تقارن با ایام جنگ رمضان با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد، منجر به اعتراف متهمان به جرایم ارتکابی گردیده است.

سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان، توصیه کرد که اصلی‌ترین لایه دفاعی در برابر دستگاه‌های اسکیمر، وارد کردن رمز توسط خودِ مشتری است؛ لذا شهروندان باید شخصاً رمز را روی دستگاه «پین‌پد» (PinPad) وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده جداً خودداری کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای خریدهای روزمره حضوری، حتماً باید از کارتی با موجودی محدود استفاده شود و حساب‌های اصلی و پرموجودی از کارت‌های خرید روزانه کاملاً تفکیک گردند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امنیت کل دارایی فرد به خطر نیفتد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در ادامه یادآور شد که اقداماتی نظیر تغییر دوره‌ای رمز اول و فعال‌سازی سرویس پیامک بانکی، نقشی کلیدی در مدیریت امنیت حساب و اطلاع سریع از تراکنش‌های مشکوک دارند.

وی در پایان از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تجهیزات اضافه یا مشکوک روی دستگاه‌های پوز، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا نشانی policefata.ir گزارش کنند.