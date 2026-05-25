پایان دوران فاضلاب به مثابه پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد گفت: تصفیه خانه های تهران باید از مراکز صرف حذف آلاینده ها به کارخانه های تولید ثروت و انرژی تبدیل شوند.
وی اظهار داشت: با اتخاذ رویکرد اقتصاد چرخشی، پسماندهای زیستی و لجن های تصفیه خانه که پیش تر تهدیدی زیست محیطی محسوب می شدند، به سرمایه های اقتصادی تبدیل می شوند.
عباس نژاد افزود: در این الگوی نوین، بهره گیری از فناوری های پیشرفته نظیر تبدیل حرارتی برای تولید بیوچار و سین گاز، هضم بی هوازی برای تولید بیوگاز و کود ارگانیک و استخراج عناصر استراتژیک همچون فسفر و نیتروژن، فاضلاب را به منبعی پایدار برای تأمین انرژی و مواد اولیه کشاورزی بازتعریف می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: جایگزینی مدل های سنتی با سیستم های تولید کننده منابع، ضمن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، گام های بلندی در مسیر امنیت انرژی و کشاورزی پایدار برمیدارد.
وی خاطرنشان ساخت: پیاده سازی این رویکرد در سطح زیرساخت های شهری نیازمند حمایت های سیاستی و هم افزایی میان بخش های مختلف و زیست محیطی است تا استان تهران نیز بتواند در کنار کلان شهرهای پیشرو، به الگوی شهر پایدار و چرخشی دست پیدا کند.
