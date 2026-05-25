۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

پایان دوران فاضلاب به مثابه پسماند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از تغییر پارادایم در صنعت تصفیه فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس ‌نژاد گفت: تصفیه ‌خانه ‌های تهران باید از مراکز صرف حذف آلاینده‌ ها به کارخانه ‌های تولید ثروت و انرژی تبدیل شوند.

وی اظهار داشت: با اتخاذ رویکرد اقتصاد چرخشی، پسماندهای زیستی و لجن ‌های تصفیه‌ خانه که پیش‌ تر تهدیدی زیست ‌محیطی محسوب می ‌شدند، به سرمایه ‌های اقتصادی تبدیل می ‌شوند.

عباس ‌نژاد افزود: در این الگوی نوین، بهره ‌گیری از فناوری ‌های پیشرفته نظیر تبدیل حرارتی برای تولید بیوچار و سین‌ گاز، هضم بی‌ هوازی برای تولید بیوگاز و کود ارگانیک و استخراج عناصر استراتژیک همچون فسفر و نیتروژن، فاضلاب را به منبعی پایدار برای تأمین انرژی و مواد اولیه کشاورزی بازتعریف می ‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: جایگزینی مدل ‌های سنتی با سیستم ‌های تولید کننده منابع، ضمن کاهش انتشار گازهای گلخانه ‌ای، گام ‌های بلندی در مسیر امنیت انرژی و کشاورزی پایدار برمی‌دارد.

وی خاطرنشان ساخت: پیاده ‌سازی این رویکرد در سطح زیرساخت ‌های شهری نیازمند حمایت‌ های سیاستی و هم ‌افزایی میان بخش ‌های مختلف و زیست ‌محیطی است تا استان تهران نیز بتواند در کنار کلان‌ شهرهای پیشرو، به الگوی شهر پایدار و چرخشی دست پیدا کند.

محدثه رمضانعلی

