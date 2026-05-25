۱۳ هزار تن انواع آبزیان از مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین زاده ظهر دوشنبه در شورای معاونان با اعلام درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی بخش آبزی‌پروری در سال گذشته، گفت تغییر الگوی پرورش از قزل‌آلا به ماهی آزاد در قفس‌های دریایی موفقیت بیشتری داشته و تأمین سوخت شناورهای پشتیبان این قفس‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با استناد به آمارهای سال گذشته، سهم آبزی‌پروری را ۲۸ همت و سهم صید و صیادی را یک و هفت دهم همت اعلام کرد و همچنین از صادرات ۱۳ هزار تن انواع آبزی خبر داد که ۱۹ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به بازنگری در روش‌های تکثیر و پرورش، خاطرنشان کرد بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پرورش ماهی آزاد در قفس‌های دریایی نسبت به قزل‌آلا بازدهی به مراتب بهتری دارد.

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، رهاسازی ۲۰ هزار قطعه بچه‌ماهی قره‌برون در دریای خزر توسط بخش خصوصی را گامی بی‌سابقه در جهت احیای ذخایر آبزیان بومی توصیف کرد.

وی در پایان با تأکید بر دو محور استراتژیک پرورش ماهی در دریا و تولید ماهیان خاویاری، تأمین سوخت اختصاصی برای قایق‌های پشتیبان قفس‌های دریایی را شرط اساسی تداوم جهش تولید در این حوزه برشمرد و گفت این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دارد.