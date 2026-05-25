دستگیری ۳ سوداگر مرگ در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دهقان از شناسایی و توقیف یک محموله مواد مخدر و دستگیری ۳ نفر از سوداگران مرگ در این رابطه خبر داد و اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای از مواد مخدر از نوع تریاک، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات صورت گرفته، خودروی پژوی حامل مواد مخدر را در ایست و بازرسی استان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آن را متوقف کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با بیان اینکه در این عملیات ۳ نفر از سرنشینان خودرو دستگیر شدند، تصریح کرد: مأموران در بازرسی دقیق از قسمت‌های مختلف خودرو، موفق شدند ۱۵ کیلو و ۵۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که در قالب ۲۲ بسته جاسازی شده بود، کشف کنند.

وی عنوان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان تحویل داده شدند.