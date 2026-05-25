۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

رایزنی عبدالله دوم با سلطان عمان و رئیس جمهور لبنان درباره منطقه

پادشاه اردن تلفنی با سلطان عمان و رئیس جمهور لبنان گفتگو کرد و تحولات منطقه را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیوان پادشاهی اردن، عبدالله دوم پادشاه اردن و هیثم بن طارق سلطان عمان تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی درباره بارزترین تحولات منطقه‌ای رایزنی شد.

در ادامه طرفین درباره خطرات از سرگیری تشدید تنش گفتگو و تاکید کردند که هرگونه توافق برای پایان دادن به جنگ باید امنیت کشورهای عربی و حاکمیت و امنیت شهروندان آنها را تضمین کند.

همچنین عبدالله دوم پادشاه اردن و جوزف عون رئیس جمهور لبنان تلفنی گفتگو کردند. در این تماس تلفنی طرفین درباره ضرورت حمایت از تلاش‌ها برای کاهش شدت تنش در منطقه رایزنی کردند.

پادشاه اردن بر حمایت همیشگی کشورش از لبنان و تلاش‌های آن برای حفاظت از حاکمیت و امنیت آن و ضرورت توقف تجاوزات اسرائیل به خاک لبنان تاکید کرد.

از طرفی دیگر رئیس جمهور لبنان از مواضع اردن به رهبری پادشاه آن در حمایت از لبنان و ملت آن قدردانی کرد.

