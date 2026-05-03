گفتگوی وزرای خارجه ترکیه و عمان پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان، تماس تلفنی برقرار کرد.

بر اساس اطلاعات منابع وزارت امور خارجه ترکیه، در این تماس تلفنی آخرین وضعیت مرتبط با روند مذاکرات میان ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) بر خلاف تمامی قوانین و معیارهای بین المللی به خاک ایران تجاوز کرده و به دلیل مواجهه با حملات کوبنده و تلافی جویانه تهران، در ۸ آوریل مجبور به توقف درگیری شدند.

در ۱۱ آوریل، پاکستان میزبان مذاکرات میان دو طرف بود که به دلیل زیاده خواهی های آمریکا منجر به توافقی نیز نشد.