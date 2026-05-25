به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین در واکنش به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا تاکید کرد، پکن همچنان اعتقاد دارد که گفتگو بهترین راه است و گزینه نظامی یک راهکار به شمار نمی رود.

این وزارت خانه اضافه کرد، ما خواهان بازگشایی خطوط دریانوردی در سریع ترین زمان ممکن در پاسخ به خواسته های جامعه بین الملل هستیم. باید از ثبات زنجیره انتقال جهانی و دستیابی به آتش بس فراگیر و دائمی حمایت و محافظت کرد.

وزارت خارجه چین تصریح کرد، جنگ علیه ایران هرگز نباید شکل می گرفت و دلیلی برای تداوم آن وجود ندارد. نباید باب گفتگو میان تهران و واشنگتن مجددا بسته شود. ما آماده ایفای نقش سازنده برای تحقق صلح دائمی هستیم.