به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم قدردانی از برگزار کنندگان یادواره شهدای روحانی شاهرود با گرامیداشت سوم خرداد و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بیان کرد: تمامی اقشار مردم نقشی اساسی در دفاع مقدس داشتند که روحانیت علاوه بر رزم در نشر ارزش ها و معنویات نیز نقش موثری ایفا کردند.

وی افزود: سبک، سلوک و ساده زیستی، ویژگی بسیاری از شهدا از جمله روحانیت بوده که الگویی برای نسل ها است.

امام جمعه شاهرود با اشاره به خاطراتی از دفاع مقدس اظهار داشت: مقاومت، همراهی و همدلی ملت باعث پیروزی ملت در دفاع مقدس شد و هم اکنون نیز حضور مردم در صحنه، نتیجه بزرگ پیروزی را بدنبال خواهد داشت.

این نشست حجت الاسلام علی اکبر سادین مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیان استان سمنان نیز در سخنانی کوتاه گفت: خاطرات و روایات شهدای روحانی باید بیش تر از گذشته ثبت و ضبط گردد و آن را برای نسل های بعدی به یادگار گذاشت.