۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

«ساده‌زیستی و معنویت‌گرایی» میراث ماندگار شهدای روحانی است

شاهرود- امام جمعه شاهرود با تأکید بر اینکه شهدای روحانی در میدان رزم و در سبک زیستن الگو بودند، گفت: این افراد «ساده‌زیستی و معنویت‌گرایی» را به عنوان میراثی ماندگار به یادگار گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم قدردانی از برگزار کنندگان یادواره شهدای روحانی شاهرود با گرامیداشت سوم خرداد و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بیان کرد: تمامی اقشار مردم نقشی اساسی در دفاع مقدس داشتند که روحانیت علاوه بر رزم در نشر ارزش ها و معنویات نیز نقش موثری ایفا کردند.

وی افزود: سبک، سلوک و ساده زیستی، ویژگی بسیاری از شهدا از جمله روحانیت بوده که الگویی برای نسل ها است.

امام جمعه شاهرود با اشاره به خاطراتی از دفاع مقدس اظهار داشت: مقاومت، همراهی و همدلی ملت باعث پیروزی ملت در دفاع مقدس شد و هم اکنون نیز حضور مردم در صحنه، نتیجه بزرگ پیروزی را بدنبال خواهد داشت.

این نشست حجت الاسلام علی اکبر سادین مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیان استان سمنان نیز در سخنانی کوتاه گفت: خاطرات و روایات شهدای روحانی باید بیش تر از گذشته ثبت و ضبط گردد و آن را برای نسل های بعدی به یادگار گذاشت.

