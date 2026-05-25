۴۸۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد در تنش آبی؛ مدیریت مصرف ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر دوشنبه در نشست سازگاری با کمآبی کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: تأمین آب یکی از شروط اساسی اجرای فعالیتهای اقتصادی و عمرانی است و خوشبختانه بارشهای امسال نسبت به بلند مدت افزایش ۱۴ تا ۱۸ درصدی داشته است، اما همچنان نیازمند مدیریت مصرف آب در بخشهای کشاورزی، شرب، صنعت و نیازهای زیستمحیطی هستیم.
وی بر استمرار جلسات کارگروه سازگاری با کمآبی با توجه به اهمیت موضوع تأکید کرد و افزود: در شش ماهه اول سال، با توجه به گرمای هوا، برگزاری هر ماه جلسات کارگروه مورد تاکید است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار آبفا مبنی بر تنش آبی ۶۰۰ روستای استان، گفت: از این تعداد ۱۲۰ روستا از تنش آبی خارج شدند و برای ۴۸۰ روستای باقیمانده، باید برنامه زمانبندی دقیقی ارائه شود تا طی سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، سالانه ۲۴۰ روستا به تفکیک شهرستان از تنش آبی خارج شوند.
وی با بیان اینکه این برنامه باید به کمیته برنامهریزی شهرستانها ابلاغ شود تا متناسب با منابع موجود، اولویتبندی روستاها برای تأمین آب مشخص شود، تصریح کرد: مناطقی که سفر کردیم و به مردم قول رفع تنش آبی دادیم مثل شهرستان بهمئی در اولویت باشد.
رحمانی با ابراز خرسندی از اقدام مؤثر در کاهش چهار درصدی هدررفت آب در سال گذشته، بیان کرد: طبق مصوبه قبلی، هدفگذاری شدهاست که این رقم از ۵۲ درصد به ۴۰ درصد کاهش یابد.
وی بر لزوم بهرهبرداری از مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج، دو هزار متر مکعبی مزدک در هفته دولت و مخزن پنجهزار متر مکعبی مهریان در دهه فجر امسال تأکید کرد و افزود: سایر مخازنی که قول اجرای آنها داده شدهاست نیز باید عملیاتی شوند، زیرا دولت برنامههای خوبی برای مخازن ذخیره آب دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بیشترین مشکل در شهرستان بویراحمد وجود دارد، بر لزوم برخورد با انشعابات غیرمجاز و پر کردن چاههای غیرمجاز تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر بیلان منفی در دشتها نداریم، تصریح کرد: این به منزله برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی نیست و اگر نیازی به برداشت بود باید در چارچوب قانونی و پس از طی مراحل اداری انجام گیرد.
رحمانی از شرکت شهرکهای صنعتی که نصب کنتور هوشمند را در واحدهای صنعتی انجام داده بود قدردانی کرد و خواستار اولویتبندی واحدهای بزرگ صنعتی حدود ۴۰ تا ۵۰ واحد برای نصب کنتور هوشمند توسط صنعت، معدن و تجارت در سال جاری شد.
وی با بیان اینکه هیچ تضمینی برای ترسالی سال آینده وجود ندارد، افزود: پیگیری تأمین اعتبار برای مصوبات نیازمند اعتبار، بهویژه مطالعات تأمین آب اراضی روستای فیروزآباد، و انعکاس آن به کمیته برنامهریزی شهرستانها، ضرورت دارد.
