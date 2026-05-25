  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز بیروت شکستند

جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز بیروت شکستند

شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس گذشته تاکنون در حالی به ۳ هزار و ۱۸۵ نفر افزایش یافته است که جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز بیروت شکستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت بهداشت لبنان امروز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات اسرائیل از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون به ۳۱۸۵ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۹۶۳۳ نفر نیز در پی حملات اسرائیل از تاریخ مذکور مجروح شدند.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی دیوار صورتی را بر فراز پایتخت لبنان و ضاحیه شکستند.

همزمان منابع خبری اعلام کردند که از صبح امروز تاکنون بر اثر حملات رژیم صهیونیستی ۱۲ نفر شهید و بیش از ۲۰ نفر مجروح شدند.

گفتنی است که آتش بس ادعایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی تمدید شده اما این رژیم همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد و حملات سنگینی به جنوب لبنان انجام می دهد.

کد مطلب 6841041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها