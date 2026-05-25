جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز بیروت شکستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت بهداشت لبنان امروز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات اسرائیل از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون به ۳۱۸۵ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۹۶۳۳ نفر نیز در پی حملات اسرائیل از تاریخ مذکور مجروح شدند.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی دیوار صورتی را بر فراز پایتخت لبنان و ضاحیه شکستند.

همزمان منابع خبری اعلام کردند که از صبح امروز تاکنون بر اثر حملات رژیم صهیونیستی ۱۲ نفر شهید و بیش از ۲۰ نفر مجروح شدند.

گفتنی است که آتش بس ادعایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی تمدید شده اما این رژیم همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد و حملات سنگینی به جنوب لبنان انجام می دهد.