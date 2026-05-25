  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

اصابت پهپاد انتحاری مقاومت لبنان به شمال فلسطین اشغالی+فیلم

اصابت پهپاد انتحاری مقاومت لبنان به شمال فلسطین اشغالی+فیلم

منابع خبری از اصابت پهپاد انتحاری مقاومت اسلامی لبنان به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی از اصابت پهپاد انتحاری به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که ۶ پهپاد از سوی حزب الله شلیک شده است که یکی از آنها به ساختمانی در المطله اصابت کرده است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای هشدار در چندین منطقه در الجلیل علیا در پی نفوذ پهپاد از سمت لبنان خبر داد.

همزمان رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند یک پهپاد انتحاری به ساختمانی در شهرک المطله اصابت کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این حمله تلفات جانی نداشته اما خساراتی به ساختمان وارد شده است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین از اعزام نیروهای امدادی و تیم‌های آتش‌نشانی به محل اصابت پهپاد در المطله خبر دادند.

همزمان حزب ‌الله لبنان اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای تهاجمی، تجمع نیروهای اسرائیلی را در یک موضع تازه ‌احداث در اطراف شهرک العدیسه در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

کد مطلب 6840760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها