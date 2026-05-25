آغاز حملات رژیم صهیونیستی به بقاع و مناطق دیگری از لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اذعان کرد که حملات به منطقه البقاع و دیگر مناطق لبنان را آغاز کرده است.

این رژیم که به هیچ گونه پیمان و عهدی متعهد نیست، برای توجیه تجاوز به جنوب لبنان و دیگر مناطق این کشور مدعی شد که حمله به زیرساخت های متعلق به حزب‌الله در منطقه البقاع و دیگر مناطق لبنان را آغاز کرده است.

شبکه المیادین از شرق لبنان گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی در جریان این موج جدید، برای هشتمین بار شهرک «مشغره» در بقاع غربی را بمباران کردند.

هم‌زمان در جبهه جنوبی، هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی شهر «النبطیه» را هدف حملا هوایی خود قرار دادند.

همچنین شهرک‌های «رشکنانیه» و «شحور»نیز از حملات صهیونیست ها در امان نمانده و هدف قرار گرفته شده است.

رژیم صهیونیستی: ۷۰ نوبت در ۲۴ ساعت گذشته به لبنان حمله کردیم

ارتش رژیم صهیونیستی با دیگر با توجیه تجاوز به لبنان، این حملات را مختص مراکز حزب الله کرد و مدعی شد که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۰ نقطه مربوط به حزب‌الله را در مناطق مختلف لبنان هدف قرار داده است.



کوچ اجباری ساکنان حومه جنوبی بیروت به دنبال حملات شدید صهیونیست ها

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد تهدید اسرائیل به گسترش حملات در لبنان موجب کوچ اجباری ساکنان حومه جنوبی بیروت شده است.



ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان

همزمان با این اقدامات، شهرک‌های جنوب لبنان از جمله «زوطر شرقی»،«صیر غربی»، «معروب»، «کوثریه الرز»، «الریحان»، «زبقین»، «یاطر»، «اللویزه» و «میفدون» در شهرستان نبطیه هدف حملات هوایی و اطراف شهرک‌های «حاروف» و «جبشیت» نیز هدف آتش توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت.