حزب الله: حملات اسرائیل، بی فایده بودن مذاکره مستقیم با آن را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رهبر حزبالله لبنان که به نامش اشاره نشده، در گفت وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ( ۶آذرماه ۱۴۰۴) تاکنون، برخلاف ادعاهای واشنگتن، توافق آتشبس را به طور مداوم نقض کرده است.
این مقام حزبالله تأکید کرد که تشدید حملات و اقدامات رژیم اسرائیل، دامنه جنگ را گسترش میدهد و نشاندهنده بیفایده بودن مذاکرات مستقیم است.
وی همچنین گفت که دولت لبنان باید موضعی قاطع اتخاذ کند و در قبال تشدید حملات رژیم صهیونیستی، بیطرفی را کنار بگذارد.
مقام ارشد حزبالله افزود که تشدید حملات رژم اسرائیل، نتیجه آزادی عملی است که به دشمن داده شده است.
