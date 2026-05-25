۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹

حزب الله: حملات اسرائیل، بی فایده بودن مذاکره مستقیم با آن را ثابت کرد

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل بی‌فایده بودن مذاکرات مستقیم با این رژیم را ثابت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رهبر حزب‌الله لبنان که به نامش اشاره نشده، در گفت وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ( ۶آذرماه ۱۴۰۴) تاکنون، برخلاف ادعاهای واشنگتن، توافق آتش‌بس را به طور مداوم نقض کرده است.

این مقام حزب‌الله تأکید کرد که تشدید حملات و اقدامات رژیم اسرائیل، دامنه جنگ را گسترش می‌دهد و نشان‌دهنده بی‌فایده بودن مذاکرات مستقیم است.

وی همچنین گفت که دولت لبنان باید موضعی قاطع اتخاذ کند و در قبال تشدید حملات رژیم صهیونیستی، بی‌طرفی را کنار بگذارد.

مقام ارشد حزب‌الله افزود که تشدید حملات رژم اسرائیل، نتیجه آزادی عملی است که به دشمن داده شده است.

    • حسام هاشمی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      صهیون همیشه برای تجدید قوا و یا تجهیز سربازان غاصب و غارتگر خود و رهایی از مخمصه و سرپوش گذاشتن به جنایات خود پرچم صلح موقت و مذاکره و اتش بس را بالا میبرد ...در صورتی که به هیچ اصول و قانون انسانی و بین المللی پایبند نیست و نبوده پس مذاکره واتش بس با این حیوان درنده خوی غاصب یعنی گزیده شدن از یک سوراخ بارها و بارها

