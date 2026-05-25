  1. استانها
  2. مازندران
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

احتکار ۲ همت چوب در سوادکوه شمالی

احتکار ۲ همت چوب در سوادکوه شمالی

سوادکوه - سازمان اطلاعات سپاه استان مازندران از شناسایی و ضبط یک محموله عظیم چوب احتکار شده به ارزش دو هزار میلیارد ریال در شهرستان سوادکوه شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید نظارت‌های اطلاعاتی بر بازار چوب و مقابله با اخلال‌گران در نظام توزیع این کالای اساسی، رصد نوسانات و افزایش غیرمتعارف قیمت چوب در بازار در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأموران سازمان اطلاعات سپاه با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند یک انبار دپوی غیرمجاز و محموله بزرگ چوب احتکار شده را در شهرستان سوادکوه شمالی شناسایی کنند.

مسئولان مربوطه اعلام داشتند که پس از شناسایی محل دپوی چوب‌ها، بلافاصله بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در محل حاضر شده و ضمن بازرسی و مستندسازی، پرونده تخلف تشکیل شد. این پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌صلاح قضائی ارجاع شده است.

سازمان اطلاعات سپاه استان مازندران تأکید کرده است که برخورد قاطع و مستمر با هرگونه احتکار و اخلال در بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه به ویژه در بخش منابع طبیعی و چوب، با قوت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6841078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها