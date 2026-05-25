احتکار ۲ همت چوب در سوادکوه شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید نظارت‌های اطلاعاتی بر بازار چوب و مقابله با اخلال‌گران در نظام توزیع این کالای اساسی، رصد نوسانات و افزایش غیرمتعارف قیمت چوب در بازار در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأموران سازمان اطلاعات سپاه با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند یک انبار دپوی غیرمجاز و محموله بزرگ چوب احتکار شده را در شهرستان سوادکوه شمالی شناسایی کنند.

مسئولان مربوطه اعلام داشتند که پس از شناسایی محل دپوی چوب‌ها، بلافاصله بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در محل حاضر شده و ضمن بازرسی و مستندسازی، پرونده تخلف تشکیل شد. این پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌صلاح قضائی ارجاع شده است.

سازمان اطلاعات سپاه استان مازندران تأکید کرده است که برخورد قاطع و مستمر با هرگونه احتکار و اخلال در بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه به ویژه در بخش منابع طبیعی و چوب، با قوت ادامه خواهد یافت.