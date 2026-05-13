  استانها
  2. ایلام
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

کشف و ضبط ۱۰ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در استان ایلام

ایلام - سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام از کشف و ضبط ۱۰ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در یکی از نقاط استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام این سازمان امنیتی، این اقدام در چارچوب مبارزه با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی انجام شده است.

طبق اعلام سازمان اطلاعات سپاه ایلام، این مقدار مرغ با تلاش نیروهای اطلاعاتی شناسایی و توقیف شد و در شرایطی که شهروندان استان با مشکلات گرانی و کمبود برخی اقلام اساسی مواجه هستند، این کشف می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند.

سازمان اطلاعات سپاه امیر المؤمنین(ع) استان ایلام با تأکید بر ادامه رصد دقیق بازار، اعلام کرد که با هرگونه احتکار، توزیع خارج از شبکه و اقدامات سودجویانه که منجر به اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

