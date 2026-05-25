۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲

رئیس‌جمهور مصوبه بازگشایی اینترنت بین‌الملل را ابلاغ کرد

معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با انتشار مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت توسط رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با انتشار مطلبی در یک از شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت توسط رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار کرد: دقایقی پیش، رئیس‌جمهور مصوبه بازگشایی اینترنت را ابلاغ کرد. برای این لحظه، راهی سخت و پرهزینه طی کردیم؛ چون باور داشتیم اینترنت، حق مردم است که باید به آن‌ها بازگردانده شود.

وی با تأکید بر نقش حیاتی فضای مجازی در دنیای امروز افزود: اینترنت، اکسیژن اقتصاد دیجیتال، شریان امید نسل جوان و ستون اعتماد عمومی است. هیچ ملتی با قطع ارتباط، به آینده متصل نمی‌شود.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد: امروز دکتر پزشکیان، معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات، پنجره‌ای به سمت ثبات، عقلانیت و آینده باز کردند.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی و ابلاغ اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر بازگشایی اینترنت بین‌الملل به‌زودی دسترسی مردم به آن فراهم شود.

    • خوشحال IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      عالیه
    • رضا IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      دمش گرم خدایی مردم باید هوای همو داشته باشن عمو پزشکیان کارت درسته
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      تکلیف پول مفتی که بابت اینترنت پرو دادیم چی میشه؟
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      تو همین ملیش یه نرم افزار دانلود یا یه فیلم میخوایی نگاه کنی تمام بها محاسبه میکنه
    • ایرانی IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      ممنون لطفا دوباره قطعش نکنید😭
    • IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      عالی فقط لطفا به فکر فضای مجازی رها شده باشید
    • IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      کی وصلش می کنن؟؟؟ خسته شدیم
    • IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      لابد سه ماه هم باید منت آقای هاشمی رو بکشیم
    • محسن IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      سلام لطفا خبر وصل شدنش رو بزارید منتظرم بشنوم
    • شهروند IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      کو پس؟ یکی میگه اون یکی تکذیب میکنه. معلوم نیست چه خبره اونجا
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      پس چرا وصلش نمی کنن؟؟؟؟ چی شد آقای هاشمی ؟؟؟ مگه نمی گفتید منتظر دستور رئیس جمهوریم؟؟؟ رئیس جمهور دیشب دستورش رو ابلاغ کرد
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      فکر نکنم
    • تقی IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      عجب والا چرا اینقد باروح روان‌ بازی میشه
    • محمد رضا IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      پس چی شد اتصال اینترنت فکر کنم دوباره وعده‌ی الکی دادن
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      دوباره یک عده ای از هول حلیم افتادن تو دیگ

