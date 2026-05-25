به گزارش خبرگزاری مهر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با انتشار مطلبی در یک از شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت توسط رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار کرد: دقایقی پیش، رئیس‌جمهور مصوبه بازگشایی اینترنت را ابلاغ کرد. برای این لحظه، راهی سخت و پرهزینه طی کردیم؛ چون باور داشتیم اینترنت، حق مردم است که باید به آن‌ها بازگردانده شود.

وی با تأکید بر نقش حیاتی فضای مجازی در دنیای امروز افزود: اینترنت، اکسیژن اقتصاد دیجیتال، شریان امید نسل جوان و ستون اعتماد عمومی است. هیچ ملتی با قطع ارتباط، به آینده متصل نمی‌شود.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد: امروز دکتر پزشکیان، معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات، پنجره‌ای به سمت ثبات، عقلانیت و آینده باز کردند.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی و ابلاغ اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر بازگشایی اینترنت بین‌الملل به‌زودی دسترسی مردم به آن فراهم شود.