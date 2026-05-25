امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، این تفاهم‌نامه در راستای اجرای بند «پ» ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برنامه یکپارچه خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار، میان زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منعقد شد.



در این تفاهم‌نامه، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای سلامت جسمی و روانی، تحکیم بنیان خانواده، تسهیل فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، تأکید کردند.



بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری در زمینه توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار، تسهیل ورود آنان به عرصه اشتغال و کارآفرینی و همچنین حمایت از مشاغل خانگی و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، از جمله محورهای اصلی همکاری مشترک خواهد بود.