رونمایی از طرح «هر هفته یک نمایشگاه» برای بانوان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه باقری صبح سه شنبه در نشست کمیته توانمندی بانوان استان همدان از اجرای برنامه عملیاتی جامع برای حمایت از معیشت زنان کارآفرین و سرپرست خانوار خبر داد و با تأکید بر لزوم تقویت توانمندی اقتصادی بانوان اظهار کرد: با توجه به دغدغههای معیشتی موجود، امسال طرح برگزاری نمایشگاههای ویژه بانوان را به صورت گسترده در ۱۰ شهرستان استان اجرایی میکنیم. در این راستا، برنامه داریم ۴۰ هفته نمایشگاهی هر هفته یک رویداد در یک شهرستان را به صورت کاملاً رایگان برای عرضه محصولات بومی، کشاورزی و صنایعدستی بانوان برگزار کنیم.
وی همچنین از راهاندازی دومین نمایشگاه بزرگ توانمندی بانوان استان خبر داد و افزود: با توجه به تجربه موفق سال گذشته، امسال نیز دومین دوره این نمایشگاه را با هدف ایجاد بازارهای فیزیکی و دائمی برای بانوانی که به دلیل محدودیتهای فضای مجازی در فروش محصولات خود با چالش مواجه شدند، برگزار خواهیم کرد.
مدیرکل امور بانوان استانداری همدان با اشاره به همکاری با سازمان فنی و حرفهای تصریح کرد: آموزشهای تخصصی در زمینه بازاریابی و برندسازی الزامی است. پیگیر هستیم این آموزشها بهصورت رایگان ارائه شود تا بانوان پس از دریافت گواهینامه معتبر، بتوانند از تسهیلات اشتغالزایی بهرهمند شوند؛ چرا که پرداخت وام بدون پیوست آموزشی، تنها منجر به بدهکار شدن بانوان میشود.
باقری خواستار همکاری تمامی دستگاهها شد و گفت: از شهرداریها انتظار داریم در تبلیغات محیطی و از اداره کار برای فعالسازی بازارچههای دائمی در نقاط تعیینشده همکاری کنند. همچنین تکمیل مرکز ناباروری و بهرهبرداری از ظرفیت کاروانسراها در مرکز استان و شهرهای ملایر و نهاوند، گامی موثر در تقویت اقتصاد بانوان خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای آبانماه سال گذشته ۱۲ هزار درخواست تسهیلات ثبت شده که ۶۰ درصد متقاضیان آن بانوان بودهاند، افزود: همچنین طرح «سازههای چرخشی» برای عرضه محصولات در ایام حضور مسافران در دستور کار است.
مدیرکل امور بانوان استانداری همدان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هنرمندان صنایعدستی استان را بانوان تشکیل میدهند، بیان کرد: هماکنون ۲۰ بانوی هنرمند در سایت جهانی هگمتانه دارای فضای نمایشگاهی هستند.
وی به توافق با شهرداری برای اختصاص ۷ فرهنگسرا برای عرضه محصولات بانوان اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه جهاد کشاورزی ۵۳۸ طرح مشاغل خانگی به بانکها معرفی شده و بهرهگیری از ۲۵ مدیر زن در بدنه این سازمان از اقدامات شاخص بوده است. همچنین طرح «روستا بازارها» برای حمایت از زنان روستایی دنبال میشود.
باقری با بیان اینکه ۶۵ درصد مددجویان کمیته امداد بانوان هستند، بیان کرد: مدد جویان این نهاد سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جذب کردند.
نظر شما