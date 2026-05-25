عزیزی: ایران پس از جنگ رمضان کاملاً با ایران پیش از جنگ متفاوت است

یه گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با شبکه خبر گفت: در خصوص رصد هواگردهای دشمن گفت: در طول روز گذشته و امروز شاهد حضور پهپادهای دشمنان بودیم در این راستا دیروز برخورد قاطعی صورت گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: ما امروز جلسه ای با سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا داشتیم در حین جلسه در مورد پهپادها خبر دادند که وی قاطعانه گفتند و دستور برخورد دادند.

عزیزی تاکید کرد: این نشانه اوج آمادگی و قدرتمندی نیروهای مسلح ماست، هر گونه رفتاری که خلاف منافع و امنیت ملی ما باشد با پاسخ کوبنده و قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح ما رو به رو می شود.

وی تصریح کرد: هم دیروز و هم امروز شاهد این برخوردهای بازدارنده بودیم بدون شک دشمنان ملت ایران دست از پا خطا کنند نیروهای مسلح ما که در اوج آمادگی هستند پاسخ می‌دهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در جلسه با سردار عبداللهی به آمادگی نیروهای مسلح اشاره و تاکید شد که نیروهای مسلح سرشار از توان آمادگی و بازدارندگی هستند، همچون گذشته نیروهای مسلح ما هر اقدامی را در هر نقطه ای چه در حوزه جغرافیای ما و اگر ناامنی خارج از منطقه ما باشد حداکثری برخورد می‌کنند.

وی در مورد توافق یا عدم توافق با امریکا گفت: هفته دوم جنگ بود که آمریکایی ها از طریق منیر عاصم پیشنهادهایی دادند شاهد بودم که همان روزها امریکایی ها تقاضای آتش بس و مذاکره داشتند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: آمریکایی ها مجبور شدند جنگی که می خواستند سه روزه تمام کنند وارد میدانی به نام آتش بس و مذاکره کنند. این به معنای این است که ما پیروز قطعی این میدان بودیم.

عزیزی تاکید کرد: جمهوری اسلامی نگذاشت هدف آنان محقق شود بلکه ورق را برگرداند و آمریکایی ها فهمیدند از این باتلاق نمی‌توانند خارج شوند سپس ۱۵ بند را مطرح کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این مدت متن های زیادی رد وبدل شد نهایتا این متن ها به این ۱۴ بندی که امروز مورد گفت و گو است رسیده که این ۱۴ بند مورد پیشنهاد ایران بوده است.

عزیزی با بیان اینکه حتما ایران با اصل عدم اعتماد به آمریکایی ها برخورد می‌کند؛ گفت: آنچه امروز مجلس آن را بررسی کرده حکایت از این موضوع دارد که اقدامات اعتمادسازی آمریکایی ها باید در مرحله اول انجام شود تا این اقدامات پنج گانه صورت نگیرد چیزی به نام توافق معنا ندارد.

وی این پنج مرحله را خاتمه جنگ در همه جبهه های به ویژه لبنان‌ و تضمین عدم تکرار این جنگ، برداشته شدن دزدی و محاصره دریایی، اعمال ترتیبات ایران بر تنگه هرمز، تعلیق تحریم های نفتی و برگردادن منابع بلوکه شده

ایران دانست.

عزیزی گفت: اگر این پنج اقدام اعتمادساز صورت گیرد وارد بازه زمانی ۳۰ روزه و ۶۰ روزه و سپس جزییات تحریم ها و مابقی بحث ها می‌شویم در غیر این صورت این اتفاق رخ نمی دهد.

وی تصریح کرد: آمریکایی ها راهی ندارند یا باید در میدان جنگ توان ارائه داشته باشند که جنگ ۴۰ روزه نشان دادند که توانایی ندارند و باید باید به خواسته ملت ایران تن دهند.

عزیزی گفت: البته بعید می‌دانیم که آمریکایی‌ها وارد توافقی شوند، حتی اگر توافقی شود به معنای پایان چالش های ما با آمریکایی‌ها نیست. این جنگ ما با آمریکا جوهری و وجودی است. البته ایران بعد از جنگ رمضان با ایران قبل جنگ کاملا متفاوت است.