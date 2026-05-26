به گزارش خبرنگار مهر، آخوند کمال غراوی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل و نکوداشت مدرسین شاخص و توانمند مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان در بیت‌الزهرا گرگان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت وحدت در جامعه اسلامی و نزدیک شدن امت اسلام به مفهوم «امت واحده» بوده است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای اسلام، امام راحل، شهدای انقلاب و شهید جمهور افزود: انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون تلاش کرده است تا وحدت میان مذاهب اسلامی را به صورت عملیاتی و واقعی در جامعه نهادینه کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش علما و مراکز دینی در ایجاد بصیرت دینی در جامعه گفت: علما همواره محور آگاهی‌بخشی و تقویت معنویت در میان امت اسلامی بوده‌اند و شکل‌گیری دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت و مراکز علمی، فرصتی برای تعامل، ارتقای علمی و هم‌افزایی میان علما فراهم کرده است.

غراوی ادامه داد: امروز حضور صدها طلبه و مدرس خواهر و برادر در مدارس علوم دینی اهل سنت از برکات انقلاب اسلامی است و بسیاری از علمای اهل سنت نیز در عرصه‌های مختلف آموزشی و اجرایی کشور نقش‌آفرین شده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیر مرکز اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: مجموعه مرکز اسلامی گلستان همواره برای رفع مشکلات طلاب، مدرسین و ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی تلاش کرده و برگزاری آیین تجلیل از مدرسین نمونه نیز در همین راستا انجام شده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همزیستی اقوام و مذاهب در استان گلستان اظهار کرد: مردم شیعه و سنی استان در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز و برادرانه‌ای دارند و این وحدت، از سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی به شمار می‌رود.

غراوی همچنین خواستار توجه بیشتر به مسائل پژوهشی، اشتغال و ساماندهی طلاب پس از فارغ‌التحصیلی شد و گفت: باید زمینه فعالیت علمی، پژوهشی و فرهنگی طلاب و مدرسین بیش از گذشته فراهم شود تا بتوانند در مسیر تولید علم و ترویج معارف اسلامی نقش‌آفرینی کنند.