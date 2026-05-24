محمدتقی وکیلیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخی لحظات تاریخی اگر در زمان خود روایت نشوند، ممکن است با تحریف دشمنان مواجه شوند، گفت: جریان جنگ تحمیزی و حضورِ یکپارچه شیعه و سنی در میدانهای نبرد، نمونهای از این روایتهای ارزشمند است که باید ماندگار شود.
نماینده اعزامی مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان افزود: رهبر معظم انقلاب سالهاست که این نگاه را با تمام وجود درک کردهاند؛ چه در روایت حضور ایشان در ایرانشهر و چه در دیگر مقاطع حساس. اگر رسانههای آن روزها که بیشتر با قلم فعالیت میکردند، این مجاهدتها را ثبت نمیکردند، بسیاری از فداکاریها دیده نمیشد.
وکیلیپور با اشاره به حضور میدانی خود در مناطق مرزی استان اظهار داشت: وقتی از نزدیک در چابهار، زاهدان و نقاط مختلف استان دیدیم که نیروها و مردم چگونه در مرزها ایستادهاند، عمق این مقاومت برای ما روشن شد. به فرمان رهبری آمدیم تا از این زحمات تقدیر کنیم.
نماینده اعزامی مقام معظم رهبری تصریح کرد: مردم سیستان و بلوچستان از اسفندماه تا امروز، علیرغم سرمایهگذاری گسترده دشمن برای ایجاد اختلاف، ثابت کردهاند که شیعه و سنی در کنار هم مشکلات استان را حل میکنند. این همدلی باید برای تاریخ ثبت شود، همانگونه که روزهایی مانند ۱۲ فروردین و ۹ دی در تقویم کشور ماندگار شدهاند.
وی با تأکید بر نگاه ویژه رهبر انقلاب به این استان خاطرنشان کرد: اولین نمایندهای که از سوی ایشان اعزام میشود، به استانی میآید که رهبر انقلاب با تمام وجود آن را دوست دارند. مردم سیستان و بلوچستان با لهجههای زیبا، دلسوزی مثالزدنی و اعتماد عمیق به نظام، سالهاست با وجود همه مشکلات، پای انقلاب ایستادهاند.
وکیلیپور در پایان ضمن قدردانی از همبستگی مثالزدنی مردم استان گفت: از همه مردم عزیز، اهلسنت، شیعیان، علما، مولویها، سران طوایف، سرداران، فعالان فرهنگی و همه کسانی که با تشکیل ستادهای مردمی در میدان حضور یافتند، تشکر میکنم. این همدلی دیده و شنیده شد. انشاءالله در کنار شما خواهیم بود.
نظر شما