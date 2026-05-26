به گزارش خبرنگار مهر، ابوبکر خوجملی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل و نکوداشت مدرسین شاخص و توانمند مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان در بیتالزهرا گرگان اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در روزهای سخت با صبوری، وحدت و انسجام مثالزدنی نشان دادند که در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان عقبنشینی نخواهند کرد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای اسلام، شهدای انقلاب و شهدای جبهه مقاومت افزود: رزمندگان اسلام و مردم با ایستادگی و حفظ وحدت، درس فراموشنشدنی به دشمنان دادند و اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با اشاره به نقش علما در تبیین مسائل روز جامعه گفت: علمای شیعه و سنی در این روزها با حضور در میان مردم، روشنگری و تقویت روحیه همدلی و مقاومت را دنبال کردند و در مراسمها و محافل مختلف برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کردند.
خوجملی ادامه داد: وحدت و انسجام مردم ایران موجب شد دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند و امروز اقتدار جمهوری اسلامی به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شده است.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت اظهار کرد: شهریه و حمایتهای معیشتی مدرسین متناسب با شرایط اقتصادی نیست و ضرورت دارد توجه بیشتری به وضعیت معلمان و طلاب مدارس علوم دینی صورت گیرد.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از مدرسین با وجود مشکلات اقتصادی، با صبوری و تعهد در مسیر تعلیم و تربیت دینی فعالیت میکنند و این مسئله نیازمند حمایت جدی مسئولان است.
خوجملی همچنین خواستار تقویت خدمات بیمهای و تسریع در رسیدگی به پروندههای طلاب و مدرسین شد و گفت: رفع مشکلات اداری و افزایش حمایتها میتواند زمینه ارتقای فعالیتهای علمی و آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت را فراهم کند.
