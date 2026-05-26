به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل و نکوداشت مدرسین شاخص و توانمند مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان که در بیت‌الزهرا گرگان برگزار شد، با قدردانی از حضور علما، مدرسین و مدیران حوزه‌های علمیه اهل سنت اظهار کرد: در یک دهه گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به‌ویژه در ترکمن‌صحرا رقم خورده که قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی با تقدیر از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در گلستان افزود: امروز فضای وحدت و همدلی میان علما و مجموعه‌های دینی استان، زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های علمی و آموزشی در مدارس علوم دینی اهل سنت شده است.

مدیر مرکز اسلامی گلستان با بیان اینکه رسیدن به قله‌های علمی و نقش‌آفرینی علمای اهل سنت در عرصه جهانی نیازمند تلاش بیشتری است، گفت: علما، مدرسین و مدیران مدارس علوم دینی با همدلی و تعامل در تلاش هستند تا حوزه‌های علمیه اهل سنت گلستان به جایگاه شایسته خود دست یابد.

دیلم با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مدارس علوم دینی اهل سنت استان ادامه داد: تمامی فرآیندهای آموزشی، ثبت نمرات، امور مالی، بیمه و خدمات طلاب و مدرسین به صورت سامانه‌ای و هوشمند دنبال می‌شود و حتی مدارس مناطق دورافتاده نیز از این خدمات بهره‌مند هستند.

وی تعداد مدارس علوم دینی اهل سنت فعال در گلستان را ۸۰ مدرسه اعلام کرد و گفت: در این مدارس ۳۶۹ مدرس شامل ۳۴۲ مدرس برادر و ۲۷ مدرس خواهر مشغول فعالیت هستند.

مدیر مرکز اسلامی گلستان همچنین از تحصیل هزار و ۹۳۱ طلبه در مدارس علوم دینی اهل سنت استان خبر داد و افزود: از این تعداد هزار و ۴۱۵ نفر برادر و ۵۱۶ نفر خواهر هستند که در مدارس مختلف استان مشغول تحصیل‌اند.

دیلم با تأکید بر نقش‌آفرینی مستقیم علمای اهل سنت در مدیریت مدارس خاطرنشان کرد: سیاست مرکز اسلامی گلستان واگذاری امور و مشارکت‌محوری است و همه برنامه‌ها از جمله آموزش، آزمون‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی با نظر و مشورت علمای اهل سنت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در دبیرخانه برنامه‌ریزی اهل سنت کشور پنج شورای تخصصی شامل شورای برنامه‌ریزی، آموزش، پژوهش، فرهنگی و جذب اساتید فعال است که در هر شورا، علمای اهل سنت کشور حضور دارند و استان گلستان نیز در تمامی این شوراها نماینده دارد.

مدیر مرکز اسلامی گلستان با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از مدرسین شاخص مدارس علوم دینی اهل سنت تصریح کرد: انتخاب افراد برگزیده براساس شاخص‌های تخصصی و با نظر شورای آموزش انجام شده و در این مراسم از چهره ماندگار، مدرسین نمونه، مدرس صاحب‌قلم، مدرس جوان، استعداد برتر و مدرس جهادی تقدیر خواهد شد.