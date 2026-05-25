قریشی: انسجام و وحدت ملی را باید بیش از پیش حفظ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی قریشی، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های دهه امامت و ولایت، اظهار کرد: از بروز اختلاف باید جلوگیری شود و لازم است روش و منش حضرت علی (ع) را برای خودمان الگو قرار دهیم تا انشقاق و اختلاف بروز نکند.

وی ادامه داد: سخنرانان و فعالان فرهنگی باید محاسن حضرت علی (ع) را بیان کنند چراکه در این صورت اختلاف بروز نمی‌یابد، بنابراین لازم است بیش از پیش برای وحدت و همدلی تلاش شود، این موضوع در استان ما که اقوام و پیروان ادیان توحیدی زندگی می‌کنند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی با بیان اینکه مضمحل شدن دشمنان ایران اسلامی را از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم، گفت: در دهه امامت و ولایت فرصتی به دست می‌آید تا درراستای تبیین و روشنگری پیرامون مذاکرات اهتمام شود.

امام جمعه ارومیه ذات شیطان را فریب دادن در همه عرصه‌ها دانست و گفت: پس این خطر در همه زمینه‌ها وجود دارد، اما برخی عرصه‌ها حساسیت بیشتری دارند، دشمنان سعی می‌کنند در میز مذاکره سر ما کلاه بگذارند پس باید هوشیار باشیم و ضمن هوشمندی از رهبری نیز تبعیت کنیم کما اینکه صلح را بپذیرند ما نیز باید قبول کنیم ولی اگر موضع دیگری داشته باشند باید آن را هم بپذیریم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برخی بر این باور هستند که رهبری را به صلح و مذاکره مجبور کرده‌اند ولی اگر چنانچه این گونه هم باشد وظیفه ما مشخص است و آن هم تبعیت است چراکه «ولی» نیز وظیفه خود را در همه شرایط به خوبی می‌داند، پس مراقب باشیم مذاکره جامعه را دوقطبی نکند.

غدیرخم فرصتی برای تبیین است

جانشین سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، نیز در این جلسه، گفت: اینکه امروز می‌بینیم آحاد مردم اعم از شیعه و سنی کف خیابان‌ها هستند و ازانقلاب دفاع می‌کنند همه این‌ها از برکات درک فلسفه غدیر است.

سردار تقی نجمی با بیان اینکه برنامه‌های ویژه‌ این ایام باید با ظرافت و معنویت خاصی برگزار شود، ادامه داد: پرهیز از ایجاد تفرقه و دودستگی باید شاه‌بیت برنامه‌های امسال در دهه امامت و ولایت باشد و همه متولیان فرهنگی و افراد دغدغه‌مند باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

جانشین سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در ادامه تقارن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و عید سعید غدیرخم را مورد اشاره قرار داد و گفت: بنابراین می‌طلبد امسال در زمینه جهاد تبیین و روشنگری بیشتر تلاش شود و اهمیت اتحاد و همدلی در برهه حساس کنونی بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.

نجمی به بازسازی واقعه غدیرخم در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: امسال این رویداد اجرا نخواهد شد ولی می‌طلبد با در نظر گرفتن تقارن مناسبت‌های مختلف همچنین شهادت امام خامنه‌ای و شهدای جنگ رمضان برنامه‌های متنوعی تدارک یابد تا معنا و مفهوم غدیر را القا کند چراکه بدون تردید ولایت را باید بهترین مدل حکومتی برای رفع مشکلات عمومی جامعه اسلامی بدانیم چراکه تاکنون نیز چنین بوده است.

وی با بیان اینکه اصل ولایت‌ فقیه و تبعیت از آن برای همه جوامع اسلامی در همه عرصه‌ها به معنای واقعی کلمه راهگشا می‌باشد، اظهار کرد: قائد شهید امت بارها در فرمایشات خود به اهمیت واقعه غدیر اشاره کردند و ولایت را استمرار نبوت و جلوه دیگر از حاکمیت الهی برای هدایت بشر عنوان کردند.

جانشین سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی عیارسنجش حکومت‌های مبتنی بر دین مبین اسلام را میزان الگوپذیری آنها از حکومت علوی دانست و اظهار کرد: هرچقدر که فهم از واقعه غدیر خم بیشتر باشد، این حکومت‌ها بیشتر و جدی‌تر خواهند توانست در مسیر درست گام بردارند.