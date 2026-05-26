۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۵

تردد در جاده های استان بوشهر ۱۳ درصد کاهش یافت

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از کاهش ۱۳ درصدی تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان در اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت یک میلیون و ۸۲۲ هزار تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان در اردیبهشت ماه جاری خبر داد و اظهار کرد: ترددهای جاده‌ای استان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: براساس پلاک‌های رؤیت شده توسط سامانه‌های پلاک خوان، از مجموع خودروهای وارد شده به استان سهم ۱۸ درصدی از پلاک‌ها متعلق به استان فارس بوده و استان‌های تهران ۱۱ درصد و خوزستان ۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر یادآور شد: همچنین بیشترین مقصد سفر خودروهای پلاک بوشهر به استان‌های فارس، اصفهان و خوزستان بوده است.

بیشترین تردد در محور چغادک-بوشهر

رستمی ادامه داد: طی این مدت ۳۳ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی بین یک تا ۴ روز در استان اقامت داشتند، همچنین بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان، روز ۱۱ اردیبهشت ماه بوده است.

این مقام مسئول یادآور شد: بیشترین تردد استان طی ماه گذشته نیز در محورهای «چغادک-بوشهر» و بالعکس، «کازرون-دالکی»، کمربندی «کنگان» و «اهرم-چغادک» ثبت شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر بیان داشت: طی این مدت بیش از ۷۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان صورت گرفته و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.

رستمی همچنین با اشاره به اینکه اکیپ‌های راهداری به‌صورت مستمر مشغول خدمت‌رسانی در طول راه‌های استان هستند، ادامه داد: هموطنان عزیز قبل از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌توانند با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس حاصل نمایند.

