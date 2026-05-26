تردد در جاده های استان بوشهر ۱۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت یک میلیون و ۸۲۲ هزار تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان در اردیبهشت ماه جاری خبر داد و اظهار کرد: ترددهای جاده‌ای استان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: براساس پلاک‌های رؤیت شده توسط سامانه‌های پلاک خوان، از مجموع خودروهای وارد شده به استان سهم ۱۸ درصدی از پلاک‌ها متعلق به استان فارس بوده و استان‌های تهران ۱۱ درصد و خوزستان ۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر یادآور شد: همچنین بیشترین مقصد سفر خودروهای پلاک بوشهر به استان‌های فارس، اصفهان و خوزستان بوده است.

بیشترین تردد در محور چغادک-بوشهر

رستمی ادامه داد: طی این مدت ۳۳ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی بین یک تا ۴ روز در استان اقامت داشتند، همچنین بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان، روز ۱۱ اردیبهشت ماه بوده است.

این مقام مسئول یادآور شد: بیشترین تردد استان طی ماه گذشته نیز در محورهای «چغادک-بوشهر» و بالعکس، «کازرون-دالکی»، کمربندی «کنگان» و «اهرم-چغادک» ثبت شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر بیان داشت: طی این مدت بیش از ۷۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان صورت گرفته و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.

رستمی همچنین با اشاره به اینکه اکیپ‌های راهداری به‌صورت مستمر مشغول خدمت‌رسانی در طول راه‌های استان هستند، ادامه داد: هموطنان عزیز قبل از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌توانند با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس حاصل نمایند.