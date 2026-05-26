صدور بیش از ۴۰۰ مجوز حریم راه در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل فرآیند تولید و اشتغالآفرینی در استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴۰۰ فقره مجوز و اعلام نظر کارشناسی برای احداث راههای دسترسی و بهرهبرداری از تأسیسات زیربنایی صادر شده است که از این تعداد، ۸۷ مجوز از طریق سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» و ۳۲۰ مورد نیز بهصورت سیستمی صادر شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه حریم راهها خط قرمز راهداری و متعلق به ایمنی عموم مردم است، از عزم جدی این ادارهکل برای مقابله با تخلفات خبر داد و افزود: در سالجاری با ۱۲۷ مورد ساختوساز، ایجاد راه دسترسی و عبور تأسیسات غیرمجاز در حریم قانونی راههای استان همدان برخورد قانونی صورت گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان با استناد به ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها و راهآهن تصریح کرد: هرگونه عملیات ساختوساز و دیوارکشی تا شعاع ۱۰۰ متری پس از حریم قانونی راهها، بدون اخذ مجوز رسمی از ادارات راهداری ممنوع بوده و با متخلفان طبق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی در پایان از عموم شهروندان و سرمایهگذاران درخواست کرد پیش از آغاز هرگونه پروژه عمرانی و ساختوساز در حاشیه جادهها، حتماً نسبت به استعلام حریم قانونی راهها و دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند تا از بروز خسارات و ضررهای مالی احتمالی جلوگیری شود.
