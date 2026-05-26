کشف ۳۱۰ میلیارد ریال مرغ احتکاری در رودبار؛ سردخانه پلمب شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید نظارت‌های جنگ رمضان گشت مشترک تعزیرات حکومتی رودبار با همکاری پلیس آگاهی و بازرسان دستگاه‌های متولی، انبارها و سردخانه‌های سطح این شهرستان را بازرسی کرد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، یک انبار و سردخانه که اقدام به دپوی غیرمجاز مرغ کرده بود، شناسایی و مقادیر قابل توجهی مرغ به ارزش ریالی ۳۱۰ میلیارد ریال کشف شد و محل مورد نظر پلمب و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال گردید.

امینی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه اقدام سودجویانه از جمله قاچاق، گرانفروشی و احتکار در بازار مرغ به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، به شدت و بدون مسامحه برخورد خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.