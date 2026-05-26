به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار مرغ در گلستان اظهار کرد: در هفتههای اخیر بخش زیادی از توان و تمرکز مجموعه اقتصادی استان صرف مدیریت بازار مرغ، تأمین نیاز مردم و جلوگیری از افزایش قیمتها شده است.
وی افزود: بخشی از مشکلات بازار ناشی از کاهش جوجهریزی در ماههای گذشته و همچنین افزایش هزینههای تولید بود که موجب ایجاد نوسان در بازار شد، اما با تصمیمات فوری و ورود مستقیم مجموعه مدیریتی استان، اقدامات مؤثری برای ساماندهی بازار انجام شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: در جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی، تولیدکنندگان و فعالان بازار، برنامهریزی لازم برای افزایش تولید و کنترل قیمتها انجام شد و دستگاه قضایی نیز برای ساماندهی بازار ضربالاجل تعیین کرد.
کیانمهر با اشاره به تشدید نظارتها بر شبکه توزیع تصریح کرد: تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا باید در سامانه جامع انبارها ثبت شوند و با هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلف در بازار برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه دولت تأمین کالا و ایجاد آرامش در بازار است و در همین راستا علاوه بر افزایش نظارتها، حمایت از تولیدکنندگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به افزایش میزان جوجهریزی در استان گفت: امسال با پیگیریهای انجام شده و با مسئولیت مستقیم مدیریت استان، روند جوجهریزی افزایش یافت و تنها در اردیبهشتماه بیش از ۱۳ میلیون قطعه جوجهریزی در گلستان انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
کیانمهر افزود: همچنین برای جبران کمبود بازار، مجوز توزیع صدها تن مرغ در استان صادر شد که نقش مهمی در کاهش التهاب بازار و کنترل قیمتها داشت.
وی با بیان اینکه روزانه حجم بالایی از مرغ در استان کشتار و توزیع میشود، اظهار کرد: هر زمان میزان عرضه از ۸۰۰ تن فراتر میرود، بازار به سمت تعادل حرکت میکند و قیمتها کاهش پیدا میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: قیمت مصوب مرغ مشخص است و هرگونه عرضه بالاتر از نرخ تعیین شده تخلف محسوب میشود و دستگاههای نظارتی با متخلفان برخورد خواهند کرد.
کیانمهر اظهار کرد: مجموعه مدیریتی استان با تمام توان در تلاش است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، آرامش و ثبات در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ حفظ شود و مردم بدون دغدغه نیازهای خود را تأمین کنند.
