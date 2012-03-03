حراج کالاهای محتکران با قیمت رسمی/معرفی 11 سردخانه گوشت به تعزیرات

محمدحسین مولاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تنظیم قیمت و افزایش عرضه اقلام پروتئینی در سطح بازار، طرح تشدید بازرسی‌ها از مراکز عمده نگهداری کالا در قالب طرح نظارتی ویژه نوروز 91 و درصورت لزوم نسبت به استقرار بازرس در سردخانه‌ها به منظور کنترل روند توزیع به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، درصورت مشاهده نگهداری عمده و بدون عذر موجه گوشت قرمز و سفید منجمد در سردخانه‌ها، با هماهنگی و حکم شعب سیار تعزیرات حکومتی صاحبان آن ملزم به عرضه در شبکه تعریف شده از جمله فروشگاههای زنجیره‌ای، نمایشگاههای عرضه مستقیم بهاره و میادین میوه و تره‌بار شهرداری با قیمت رسمی خواهند شد.

وی تصریح کرد: با توجه به هشدارهای قبلی، در یک اقدام ضربتی 11 سردخانه در تهران که دارای موجودی حدود 10 هزار تن گوشت قرمز وارداتی به ارزش بیش از نود میلیارد تومان بودند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی تا طبق قانون تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کالا را در شبکه منتخب تحت نظر بازرسان مربوطه توزیع کنند.

مولاخواه گفت: همچنین بنا بر تدابیر کنترلی اتخاذ شده، مسیر واردات اقلام پروتئینی از مبدا ورود به کشور تا مکان تخلیه رهگیری و تحت نظارت بازرسان غیرصنفی و صنفی سراسر کشور قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به تمامی کسانی که کالای خود را به خصوص کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، روغن نباتی،لاستیک سواری، جو، کنجاله سویا، ذرت، آهن‌آلات، حبوبات، انواع کاغذ، پودر شوینده و گوشت قرمز و مرغ را در انبار و سردخانه‌ها نگهداری و از عرضه آن خودداری می‌کنند، هشدار داده می‌شود هرچه سریعتر با هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به عرضه کالا خود به بازار اقدام کنند تا مورد مجازات‌های مقرر در قوانین و مجازات‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظام صنفی قرار نگیرند.

مولاخواه گفت: در ضمن حسب تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار در هفته گذشته، تا اطلاع ثانوی گوشت مرغ منجمد ذخیره‌سازی شده طرح تنظیم بازار، حداکثر کیلویی 31000 ریال و گوشت مرغ گرم 39000 ریال بایستی به دست مصرف‌کننده برسد؛.لذا از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده تخلفات امتناع از عرضه و گرانفروشی اقلام یادشده به خصوص در نمایشگاهها و مراکز عرضه مستقیم کالا، مراتب را به بازرسان مستقر در نمایشگاه و یا به تلفن ارتباطی وزارت صنعت، معدن و تجارت(124) گزارش کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به طرح تشدید بازرسی‌ها و برخورد با تخلفات احتکار و امتناع از عرضه کالا که از ابتدای بهمن ماه سالجاری شروع و تا پایان طرح نظارتی ویژه نوروز 91 نیز ادامه دارد، در حدود 1000 فقره گزارش و شکایات مردمی رسیدگی شده و با توجه به تعداد 308 مورد گشت مشترک با تعزیرات حکومتی و بازرسی‌های انجام شده بیش از 1800 مورد پرونده تخلف تنظیم شده است.