حجت الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: دعای عرفه عصر روز سه شنبه با حضور ائمه جمعه، مداحان برجسته استانی و روحانیون مستقر در مصلاها و تعدادی از مساجد شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مناطق برگزاری این برنامه ها در استان شامل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد، دانشگاه پیام نور بجنورد، امام‌زاده سیدعباس(ع)، گلزار شهدای گمنام اسفراین و ... برگزار می‌شود.

حجت الاسلام هدایتی تصریح کرد: روز نهم ذی‌الحجه، موعد پرشور عرفه است، روزی که بندگان در اوجِ اشتیاق و خلوص، به حضرت حق پناه می‌برند تا با تأسی به سیره تابناک پیامبر (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، غبار از دل بشویند و در لحظات ناب استجابت دعا، طعم شیرین قرب الهی را با تمام وجود بچشند.

وی افزود: شیعیان دعای عرفه را در روز عرفه در صحرای عرفات و دیگر مناطق جهان می‌خوانند. این دعا دربردارنده آموزه‌های عرفانی و عقیدتی همچون خداشناسی، بیان صفات الهی، یادآوری نعمت‌های خدا و حمد و سپاس خداوند بر آن‌ها، تضرع به درگاه خداوند و اقرار به گناهان و توبه است.