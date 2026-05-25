تشدید نظارت دامپزشکی تهران در عرفه و عید قربان با ۹۳ اکیپ ثابت و سیار

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، بعد از ظهر دوشنبه با تبریک فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان، اظهار داشت: دامپزشکی در طول سال نظارت‌های بهداشتی خود را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد، اما در مناسبت‌هایی مانند عید قربان، روز عرفه و ایام محرم، این نظارت‌ها با حساسیت بیشتری تشدید می‌شود.

وی با اشاره به تمهیدات دامپزشکی استان تهران برای نظارت بر قربانی‌های عید سعید قربان افزود: در این راستا ۹۳ اکیپ نظارتی و بازرسی ثابت و سیار در سطح استان پیش‌بینی شده که شامل ۶۱ اکیپ سیار و ۳۲ اکیپ ثابت است و این اکیپ‌ها در روز عرفه و عید قربان فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران ادامه داد: ۴۶ بازرس بهداشتی و دکتر دامپزشک به همراه ۲۸ ناظر شرعی در قالب این اکیپ‌ها، بر روند عرضه دام، کشتار و توزیع گوشت قربانی نظارت خواهند کرد.

شریعتی با بیان اینکه مراکز عرضه دام زنده در شهرستان‌ها با همکاری شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است، گفت: این مراکز تحت نظارت دامپزشکی فعالیت می‌کنند و علاوه بر آن، ۱۵ کشتارگاه صنعتی دام در استان تهران در روز عید قربان فعال خواهند بود و خدمات لازم را به شهروندان و خیرینی که قصد انجام سنت حسنه قربانی دارند، ارائه می‌دهند.

وی افزود: در شهر تهران نیز ۱۵ مرکز برای روز عرفه و عید قربان در نظر گرفته شده که شامل مراکز خیریه معرفی‌شده از سوی بهزیستی و مراکز پیش‌بینی‌شده توسط سازمان میادین شهرداری تهران است؛ در این مراکز ناظران شرعی و بهداشتی مستقر هستند و عرضه دام و کشتار با نظارت بهداشتی انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با تأکید بر ضرورت پرهیز از کشتار دام در خارج از مراکز مجاز تصریح کرد: توصیه اکید ما به شهروندان این است که به‌دلیل مخاطرات جدی بیماری‌های مشترک انسان و دام، کشتار قربانی حتماً در کشتارگاه‌ها یا مراکز مجاز تحت نظارت انجام شود.

شریعتی با اشاره به افزایش دمای هوا در خردادماه و احتمال بروز برخی بیماری‌ها از جمله تب کریمه کنگو گفت: هرگونه تماس مستقیم و غیربهداشتی میان انسان و دام می‌تواند خطر انتقال بیماری را افزایش دهد؛ بنابراین شهروندان دام مورد نیاز خود را فقط از مراکز مجاز تهیه کنند و از کشتار در معابر، منازل و خارج از مراکز تعیین‌شده خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده کشتار غیرمجاز، برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران در پایان با اشاره به همکاری انجمن مراکز قطعه‌بندی گوشت گفت: همانند سال گذشته، برای خیرینی که امکان خرید یک دام کامل را ندارند نیز امکان سفارش قربانی از طریق مراکز تحت نظارت فراهم شده و نذورات قربانی می‌تواند در قالب سهم‌های مشخص و بهداشتی تهیه و عرضه شود.