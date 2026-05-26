یادداشت مهمان - سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه؛ امروز «ناترازی برق» دیگر تنها یک چالش فنی نیست؛ بلکه مسئلهای است که با اقتصاد خانوار، رشد تولید و بهرهوری ملی گره خورده است. سالها قیمتگذاری دستوری و پرداخت یارانههای پنهان باعث شده تا فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش، انگیزههای سرمایهگذاری را سرکوب و مصرف را به سمت بیرویه شدن سوق دهد. برای برونرفت از این چرخه معیوب که نتیجهاش کمبود برق و خاموشیهای مقطعی بوده است، «بورس انرژی» میتواند کلید گشایش باشد.
۱. شفافیت؛ پیشنیاز سرمایهگذاری
تجربه موفق عرضه کالاها در بورسهای کالایی نشان داده است که شفافیت، رانتزدایی میکند.
وقتی برق در بستری شفاف معامله شود، قیمت واقعی کشف میشود. این سیگنال اقتصادی به سرمایهگذار میگوید در چه زمانی و چه بخشی، ورود به عرصه تولید توجیه دارد. تجربه موفق توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) با تعیین نرخهای واقعی خرید برق، گواه این مدعاست که شفافیت چگونه میتواند ناترازی را به فرصت توسعه تبدیل کند.
۲. عدالت در مصرف با مدل «پاداش-هزینه»
هدف از اصلاح بازار برق، گران کردن انرژی برای مردم نیست؛ بلکه برقراری «عدالت در مصرف» است. در مدلهای نوین، خانوارهای کممصرف نه تنها متضرر نمیشوند، بلکه با بهرهمندی از مشوقهای تعرفهای، از یارانه هدفمند برخوردار میشوند. در مقابل، مشترکان پرمصرف و لوکس باید به سمت پرداخت هزینه واقعی حرکت کنند. این همان منطقی است که در اکثر اقتصادهای موفق جهان برای حفظ پایداری انرژی دنبال میشود. همچنین، صنایع با درک هزینههای واقعی، به سمت مدیریت بار و نوسازی تجهیزات حرکت خواهند کرد که مستقیماً به نفع تولید ملی است.
۳. رهایی دولت از زنجیره یارانههای سوخت
بسیاری از خبرگان صنعت برق معتقدند حذف یارانه سوخت نیروگاهها به شرط آزادسازی قیمت فروش برق در بورس انرژی، تولید را اقتصادی میکند. در این چرخه، دولت از فشار سنگین تأمین سوخت ارزان رها شده و تولیدکننده با اطمینان از سودآوری، برای توسعه نیروگاهها اقدام میکند. نتیجه نهایی این زنجیره، تأمین برق پایدار برای مصرفکنندهای است که حالا میداند با اصلاح الگوی مصرف، حامی این ثبات است.
۴. ضرورت اقناع افکار عمومی
مهمترین گام در این مسیر، «اقناع افکار عمومی» است. مردم باید بدانند که اصلاحات بازار برق، حرکتی برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی است. پیام اصلی این سیاست روشن است: «مصرفکننده منطقی حمایت میشود و مصرفکننده غیرضروری هزینه واقعی میپردازد.» خاموشیهای فعلی، خود محصول سالها قیمتگذاری غیرواقعی است؛ بنابراین هر گام به سمت اصلاح ساختار در بورس انرژی، گامی برای عبور از خاموشیها و حفظ رفاه عمومی در سالهای آینده است.
در نهایت، اصلاح ساختار بازار برق یک ضرورتِ ناگزیر است. اگر این سیاست با هوشمندسازی مصرف و توسعه نیروگاههای جدید همراه شود، در میانمدت، هم ناترازی برطرف میشود و هم ثبات انرژی به خانههای مردم بازخواهد گشت.
