به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد، چین از تلاش های اسلام آباد در تسهیل دستیابی به توافق آتش بس میان ایران و آمریکا قدردانی می کند.

این وزارت خانه تصریح کرد، چین و پاکستان بر اجرای ابتکار عمل پنج بندی برای بازگرداندن ثبات به منطقه تاکید دارند.

وزارت خارجه پاکستان اضافه کرد، ۲ کشور بر آمادگی خود برای مشارکت مثبت در روند بازگرداندن صلح به منطقه تاکید کرده اند.

علاوه بر این چین و پاکستان با صدور بیانیه ای مشترک به توافق جدید فیمابین در مورد تعمیق همکاری های راهبردی اشاره کردند.

این بیانیه توسط دو کشور در پایان سفر رسمی شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، به پکن صادر شد.

در این بیانیه مشترک آمده است که دو کشور توافق کردند تا توسعه کریدور اقتصادی چین و پاکستان را ارتقا دهند. پکن و اسلام آباد با ابراز تمایل خود برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از مشارکت طرف‌های ثالث در توسعه این کریدور اقتصادی استقبال کردند.