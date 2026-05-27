چین: توافق پایان جنگ ایران و آمریکا باید به شورای امنیت ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصراوی، وانگ یی وزیر خارجه چین در جمع خبرنگاران در سخنانی در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: ما معتقدیم توافق بین آمریکا و ایران برای برخورداری از مشروعیت و اعتبار به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

چین در ماه مه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده دارد و وانگ یی تاکید کرد: نهادی که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است «باید وارد عمل شود» و شورای امنیت نیز «باید مسئولیت‌های خود را برعهده بگیرد.

وزیر امور خارجه چین به خبرنگاران در مقر سازمان ملل گفت: پکن امیدوار است طرف‌های مربوطه به پیگیری آتش‌بس متعهد بمانند و همچنان به یکدیگر نزدیک شوند تا صلح هرچه زودتر به خاورمیانه بازگردد.

وانگ یی ضمن تاکید بر اهمیت به سرانجام رسیدن مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت که چین از تلاش های میانجی گرایانه پاکستان و دیگر کشورها در این زمینه حمایت می کند.

