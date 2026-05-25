خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشده، بلکه شواهد فزایندهای از بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی برای طرفهای متجاوز در حال آشکار شدن است. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرده و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخته است. هرچند آتش بس دو هفته ای حاصل شد و درا دامه هم توسط ترامپ تمدید شد اما هنوز تا پایان واقعی این تجاوز مسیر پیچیده ای در پیش است.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های عربی و منطقه ای
الجزیره در مقاله ای نوشت: پاکستان با میانجیگری فعال خود توانسته جهان را از یک بحران بزرگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران دور کند. نویسنده میگوید پس از سفر فرمانده ارتش پاکستان، عاصم منیر، به تهران، زمینه برای توافقی اولیه جهت پایان جنگ فراهم شده و دولت ترامپ نیز نسبت به آن خوشبین است؛ هرچند مخالفتهایی از سوی جریانهای تندرو آمریکایی و نتانیاهو وجود دارد.
بر اساس این طرح، جنگ در همه جبههها متوقف میشود، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و محاصره دریایی ایران پایان مییابد. سپس مذاکراتی درباره برنامه هستهای ایران، امنیت منطقه و کاهش تنش آغاز میشود. آمریکا خواهان محدود شدن توان هستهای و موشکی ایران و کاهش نفوذ متحدان منطقهای تهران است، در حالی که ایران بر حفظ حاکمیت و امنیت خود تأکید دارد.
مقاله همچنین به خسارتهای سنگین جنگ برای ایران و کشورهای خلیج فارس اشاره میکند و معتقد است هیچیک از طرفین تمایلی به ادامه درگیری ندارند. در بخش هستهای، احتمال توافقی شبیه برجام با محدودسازی غنیسازی، نظارت بینالمللی و کاهش تدریجی تحریمها مطرح شده است.
نویسنده در پایان، نقش پاکستان، قطر، عمان، عربستان، چین و سازمان ملل را در پیشبرد دیپلماسی برجسته میکند و تأکید دارد که هرچند کاهش تنش ممکن است، اما صلح پایدار همچنان دور از دسترس خواهد بود.
الشرق الاوسط در مقاله ای نوشت: «یادداشت تفاهم» میان آمریکا و ایران نه نشانه پیروزی کامل است و نه شکست مطلق، بلکه تلاشی برای جلوگیری از ادامه جنگی پرهزینه است. نویسنده معتقد است که دونالد ترامپ دیگر علاقهای به ادامه جنگ ندارد و ایران نیز به همین نتیجه رسیده است. در مقابل، نتانیاهو از توقف جنگ ناراضی است، زیرا تصور میکرد فشارها میتواند ایران و نیروهای همپیمانش را کاملاً تضعیف کند.
مقاله توضیح میدهد که ایران با وجود ضربات شدید، تسلیم نشد و با تهدید بستنن تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داد. همچنین افکار عمومی آمریکا از افزایش قیمت سوخت و طولانی شدن جنگ ناراضی شد و این مسئله بر محاسبات ترامپ اثر گذاشت.
نویسنده نقش مهمی برای فرمانده ارتش پاکستان جنرال عاصم منیر قائل است و او را میانجی اصلی کاهش تنش میداند؛ فردی که با استفاده از روابط پاکستان با واشنگتن، پکن، تهران و ریاض توانست زمینه توافق را فراهم کند. به باور نویسنده، اگر این تفاهم به نتیجه برسد، عاصم منیر بهعنوان ژنرالی شناخته خواهد شد که بدون جنگ به پیروزی دیپلماتیک رسید.
در بخش پایانی، مقاله پرسشهایی درباره آینده ایران مطرح میکند: آیا تهران به سمت آشتی با جهان و همسایگان میرود، یا خود را برای دور بعدی رویارویی آماده میکند.
المسیره در مقاله ای به سخنرانی اخیر شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله در بیستوپنجمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان پرداخته و آن را آغازگر مرحلهای سیاسی و میدانی جدید در لبنان بر می شمرد. شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که دولت لبنان در دفاع از منافع مردم و مقابله با فشارهای آمریکا و اسرائیل ناتوان است و هشدار داد در صورت محدود شدن فعالیت مؤسسه «قرضالحسن»، مردم به خیابانها خواهند آمد. وی همچنین تأکید کرد حزبالله تا زمان تدوین یک راهبرد دفاعی روشن، سلاح خود را تحویل نخواهد داد و هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را رد کرد.
تحلیلگران لبنانی معتقدند این سخنرانی نشانه افزایش فشار سیاسی و مردمی حزبالله بر دولت است؛ زیرا دولت نتوانسته مانع تجاوزهای اسرائیل شود، بازسازی مناطق آسیبدیده را پیش ببرد یا از حقوق لبنان دفاع کند. همزمان، کارشناسان نظامی تأکید دارند که ارتش اسرائیل در جنوب لبنان با فرسایش شدید انسانی و نظامی روبهروست و ناچار به جابهجایی مداوم نیروها و کاهش عملیات زمینی شده است. به گفته آنان، مقاومت لبنان همچنان ابتکار عمل را در میدان در اختیار دارد و حملات موشکی و پهپادی آن موجب افزایش نگرانی و ناامنی در شمال فلسطین اشغالی شده است. در مجموع، مقاله نتیجه میگیرد که موازنه قدرت همچنان به سود حزب الله است که از سرزمین خود دفاع میکند.
رسانه های رژیم صهیونیستی
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: مقامات شهرکها و شوراهای محلی در شمال اسرائیل هشدار دادهاند که هرگونه توافق میان آمریکا و ایران، در صورتی که حزبالله همچنان دستنخورده باقی بماند، میتواند ضربهای مرگبار برای ساکنان مناطق مرزی باشد.
مقامات شهرک ها و شوراهای محلی شمال سرزمینهای اشغالی اعلام کردند کابینه تل آویو هیچ اطلاعی درباره روند توافق در حال شکلگیری میان واشنگتن و تهران یا پیامدهای احتمالی امنیتی آن برای جبهه شمالی به آنها نداده است.
شهردار شمالیترین شهر اشغالی در مرز لبنان به هاآرتص گفت: اسرائیل دیگر بر این سرزمین حاکمیت ندارد. او و دیگر مقامهای محلی ابراز نگرانی کردند که توافق احتمالی آمریکا و ایران ممکن است بدون تضعیف جدی حزبالله انجام شود؛ مسئلهای که به باور آنها میتواند تهدید امنیتی علیه مناطق مرزی با لبنان را تثبیت کند.
براساس این گزارش، رؤسای شوراهای محلی شهرک های صهیونیستی مرز لبنان روز یکشنبه نسبت به پیامدهای توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و ایران و تأثیر آن بر درگیریها با حزبالله ابراز تردید و نگرانی کردند.
در شرایطی که پیشتر، تل آویو مدعی نابودی حزب الله شده بود، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی، مقابله با این گروه مقاومت لبنانی را مهمترین دغدغه رژیم صهیونیستی عنوان کرد.
اسرائیل هیوم نوشت: رویارویی با حزب الله اکنون به مهمترین دغدغه امنیتی اسرائیل تبدیل شده است.
این رسانه صهیونیستی افزود: در آخرین نشست کابینه داخلی اسرائیل که تا نیمهشب ادامه داشت، بخش عمده گفتوگوها به وضعیت مرز شمالی و تحولات لبنان اختصاص یافت و ایران در حاشیه قرار داشت.
اسرائیل هیوم، ایران را دیگر اولویت تل آویو ندانست و به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی اظهار کرد که ایران اکنون مسئله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است و (رژیم) اسرائیل باید به فکر رویارویی با حزب الله لبنان باشد.
این رسانه صهیونیستی، احتمال شروع هرگونه اقدام ماجراجویانه علیه ایران را نیز رد کرد و نوشت: ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ فعلاً قصد ازسرگیری حملات به ایران را ندارد.
اسرائیل هیوم افزود: در مقابل، اسرائیل اکنون حزبالله را تهدید اصلی میداند. به باور مقامهای اسرائیلی، حزبالله عملاً شروط آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ را رد کرده و به پاسخ به حملات اسرائیل ادامه خواهد داد.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی نوشت: پس از آتش بس آمریکا با ایران، مخالفان جمهوری اسلامی از براندازی در ایران ناامید شده اند.
این رسانه صهیونیستی نوشت باوجود هدف قرار گرفتن برخی از مقامات جمهوری اسلامی، ساختار آن کاملا پابرجاست.
تایمز اسرائیل، تثبیت جمهوری اسلامی در حمله واشنگتن و تل آویو را امری غیرمنتظره حتی برای براندازان دانست و نوشت: مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که آمریکا با آتش بس، آنها را به سخره گرفته است.
مخالفان جمهوری اسلامی در مصاحبه با تایمز اسرائیل، ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تغییر نظام سیاسی ایران را نیز رد کرده و اعلام کردند که ساختار حفظ شده و فقط افراد تغییر کرده اند.
تایمز اسرائیل نوشت: مخالفان حکومت ایران معتقدند که جنگ نه تنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تضعیف نکرده بلکه جایگاه آنرا تقویت کرده است.
نظر شما