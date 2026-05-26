به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شیلات شهرستان ازنا، به همراه کارشناس این اداره، روز سه شنبه در بازدیدی میدانی از واحدهای پرورش ماهی منطقه محمودآباد، بر اجرای دقیق ضوابط فنی و بهداشتی نظارت کردند.
اخطار به متخلفان ساخت غیرمجاز
رئیس شیلات شهرستان ازنا در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه توسعه مزارع باید منوط به اخذ مجوزهای قانونی باشد، گفت: برای واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش سطح زیر کشت یا ساخت امکانات غیرمجاز کردهاند، اخطار کتبی صادر شد.
تغییر در طرح اولیه؛ تهدید تعادل هیدرولیکی منطقه
کریمی افزود: هرگونه تغییر در طرح اولیه مصوب، علاوه بر مشکلات قانونی، میتواند تعادل هیدرولیکی منطقه را به هم بزند و حقوق مزارع همسایه را تهدید کند.
مزارع زیردست حق دریافت آب سالم و تصفیهشده دارند
وی با تأکید بر اصل «خروجی آب با کیفیت ورودی»، خاطرنشان کرد: مزارع زیردست حق دارند آب سالم و تصفیهشده دریافت کنند.
رئیس شیلات شهرستان ازنا بیان کرد: هرگونه رهاسازی پسماندهای آلی یا تغییر تراز آب که به مزارع پاییندست آسیب بزند، با تمام قوت پیگیری و جریمه خواهد شد.
لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماریها
کارشناس شیلات ازنا هم در این بازدید بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماریها در منطقه تأکید کرد.
معصومی مزارع را ملزم کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن، اصلاحات فنی لازم را اعمال کنند.
وی یادآور شد: شیلات شهرستان ازنا با رویکرد «نظارت پیشگیرانه» تلاش میکند تا با ایجاد نظم در منطقه، زمینهساز تولید پایدار و بدون تنش میان بهرهبرداران شود.
نظر شما