به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شیلات شهرستان ازنا، به همراه کارشناس این اداره، روز سه شنبه در بازدیدی میدانی از واحدهای پرورش ماهی منطقه محمودآباد، بر اجرای دقیق ضوابط فنی و بهداشتی نظارت کردند.

اخطار به متخلفان ساخت غیرمجاز

رئیس شیلات شهرستان ازنا در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه توسعه مزارع باید منوط به اخذ مجوزهای قانونی باشد، گفت: برای واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش سطح زیر کشت یا ساخت امکانات غیرمجاز کرده‌اند، اخطار کتبی صادر شد.

تغییر در طرح اولیه؛ تهدید تعادل هیدرولیکی منطقه

کریمی افزود: هرگونه تغییر در طرح اولیه مصوب، علاوه بر مشکلات قانونی، می‌تواند تعادل هیدرولیکی منطقه را به هم بزند و حقوق مزارع همسایه را تهدید کند.

مزارع زیردست حق دریافت آب سالم و تصفیه‌شده دارند

وی با تأکید بر اصل «خروجی آب با کیفیت ورودی»، خاطرنشان کرد: مزارع زیردست حق دارند آب سالم و تصفیه‌شده دریافت کنند.

رئیس شیلات شهرستان ازنا بیان کرد: هرگونه رهاسازی پسماندهای آلی یا تغییر تراز آب که به مزارع پایین‌دست آسیب بزند، با تمام قوت پیگیری و جریمه خواهد شد.

لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری‌ها

کارشناس شیلات ازنا هم در این بازدید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری‌ها در منطقه تأکید کرد.

معصومی مزارع را ملزم کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اصلاحات فنی لازم را اعمال کنند.

وی یادآور شد: شیلات شهرستان ازنا با رویکرد «نظارت پیشگیرانه» تلاش می‌کند تا با ایجاد نظم در منطقه، زمینه‌ساز تولید پایدار و بدون تنش میان بهره‌برداران شود.