  1. استانها
  2. لرستان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

اخطار به متخلفان ساخت‌وساز غیرمجاز در مسیر آب مزارع پرورش ماهی ازنا

اخطار به متخلفان ساخت‌وساز غیرمجاز در مسیر آب مزارع پرورش ماهی ازنا

ازنا - رئیس شیلات شهرستان ازنا، در راستای صیانت از حقوق بهره‌برداران و حفظ سلامت منابع آبی، از کارگاه‌های منطقه «محمودآباد» بازدید کرد و به موارد تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز اخطار کتبی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شیلات شهرستان ازنا، به همراه کارشناس این اداره، روز سه شنبه در بازدیدی میدانی از واحدهای پرورش ماهی منطقه محمودآباد، بر اجرای دقیق ضوابط فنی و بهداشتی نظارت کردند.

اخطار به متخلفان ساخت غیرمجاز

رئیس شیلات شهرستان ازنا در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه توسعه مزارع باید منوط به اخذ مجوزهای قانونی باشد، گفت: برای واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش سطح زیر کشت یا ساخت امکانات غیرمجاز کرده‌اند، اخطار کتبی صادر شد.

تغییر در طرح اولیه؛ تهدید تعادل هیدرولیکی منطقه

کریمی افزود: هرگونه تغییر در طرح اولیه مصوب، علاوه بر مشکلات قانونی، می‌تواند تعادل هیدرولیکی منطقه را به هم بزند و حقوق مزارع همسایه را تهدید کند.

مزارع زیردست حق دریافت آب سالم و تصفیه‌شده دارند

وی با تأکید بر اصل «خروجی آب با کیفیت ورودی»، خاطرنشان کرد: مزارع زیردست حق دارند آب سالم و تصفیه‌شده دریافت کنند.

رئیس شیلات شهرستان ازنا بیان کرد: هرگونه رهاسازی پسماندهای آلی یا تغییر تراز آب که به مزارع پایین‌دست آسیب بزند، با تمام قوت پیگیری و جریمه خواهد شد.

لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری‌ها

کارشناس شیلات ازنا هم در این بازدید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری‌ها در منطقه تأکید کرد.

معصومی مزارع را ملزم کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اصلاحات فنی لازم را اعمال کنند.

وی یادآور شد: شیلات شهرستان ازنا با رویکرد «نظارت پیشگیرانه» تلاش می‌کند تا با ایجاد نظم در منطقه، زمینه‌ساز تولید پایدار و بدون تنش میان بهره‌برداران شود.

کد مطلب 6841533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها