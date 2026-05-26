به گزازش خبرگزاری مهر، علی لطیفی با اشاره به حجم بالای تولید کتابهای درسی، گفت: امسال مجموعاً چاپسپاری حدود ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی پیشبینی شده است که چاپ آنها بر اساس زمانبندی پیشبینی شده، در حال انجام است.
لطیفی افزود: فرآیند توزیع کتابهای درسی به استانها نیز آغاز و بیش از ۶۰ میلیون جلد از مجموع کتابهای درسی چاپ شده تاکنون، به استانها ارسال شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تأکید کرد: رسیدن به موقع کتابهای درسی به دست دانشآموزان، از اهمیت ویژهای برخوردار است و به همین دلیل، پیگیری این موضوع بهصورت مستمر در دستورکار قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت تأمین کاغذ مورد نیاز برای چاپ کتب درسی گفت: اولویت اصلی در تأمین کاغذ و مقوای مورد نیاز، تهیه از تولید داخلی است اما با توجه به محدودیت ظرفیت در تولید داخلی، بخشی از نیاز نیز از طریق واردات فراهم میشود، اما در این زمینه با چالشهایی نیز مواجه هستیم که همت و همراهی همه مجموعههای مرتبط در کشور را میطلبد.
وی گفت: تأمین اعتبارات لازم برای خرید کاغذ از مسائل مهم پیشروست که برای استمرار بدون وقفه تولید کتابهای درسی ضروری است.
