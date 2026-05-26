به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: هم‌زمان با فرارسیدن فصل خشک‌سال و برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع حفاظت شده استان، اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان، اقدام به ایجاد آتش‌بر در این مناطق کرده است.

وی گفت: باتوجه‌به بارش‌های مناسب نزولات آسمانی در اوایل سال جاری که موجب رویش خوب گیاهان و درختان شده است و هم‌زمان با فرارسیدن فصل خشک‌سال به‌منظور پیشگیری از بروز آتش‌سوزی گسترده و سرایت آتش در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، از مدتی قبل ایجاد آتش‌بر در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، افزود: پیش‌ازاین به‌منظور پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی گسترده، هماهنگی لازم با سایر ارگان‌ها و ادارات و تشکل‌های مردمی مرتبط دراین‌خصوص صورت پذیرفته است.

فرمان پور، گفت: یکی از اقدامات مهم و اصولی در راستای جلوگیری و مقابله با سرایت آتش، ایجاد آتش‌بر با عرض مناسب است که احداث این آتش‌برها در مناطق تحت مدیریت استان شروع شده است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و ارگان‌های متولی، آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان به حداقل برسد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، گفت: این اقدام مهم تا ایجاد شرایط مناسب و اطمینان از کاهش خطر سرایت حریق به جنگل‌ها و مراتع استان ادامه خواهد داشت.