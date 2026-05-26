انتقال آب از منابع جنوب اصفهان ضروری است؛ با کمبود شرب مواجهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی صبح سهشنبه در آیین افتتاح تصفیه خانه تکمیلی پساب شهرداری شاهینشهر که با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد، ضمن قدردانی از استاندار اصفهان برای پیگیری پروژههای تامین آب استان، اظهار کرد: ضروری است که آب جنوب اصفهان به اصفهان منتقل شود؛ در غیر این صورت، پروژههای دیگر نیز با مشکل مواجه خواهند شد و ما در حال حاضر با کمبود آب شرب مواجهیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۳، آب در عمق ۶ متری زمین وجود داشت اما امروز در عمق ۲۵۰ متری باید حفر چاه کرد. اگر همینطور ادامه یابد، در پنج سال آینده تنها ۳۰ متر آب باقی خواهد ماند.
نماینده مردم شاهینشهر و میمه با بیان اینکه هم اینک حدود ۲ هزار هکتار از اراضی و باغات ما با تانکر آبرسانی میشود، گفت: اگرچه شبکه آبرسانی در دهه ۷۰ تکمیل شد اما وزارت نیرو به درستی عمل نکرده است. همانطور که حق محیطزیست گاوخونی را نمیدهد، سهم اشتراکیهای شاهینشهر و برخوار را نیز پرداخت نمیکند.
حاجی دلیگانی همچنین موضوع سوزاندن مازوت نیروگاه شهید منتظری و تخصیص نیافتن عوارض آلایندگی به شهرستان شاهین شهر و میمه را مسئله اساسی دانست و گفت: پالایشگاه اصفهان برای بهینهسازی تصفیه مازوت اقداماتی انجام دادهاند اما سرعت این فرآیند باید افزایش یابد.
وی با اشاره به طرح ۲۰۰ هکتاری جنگل دست کاشت شاهینشهر اشاره کرد و گفت: این طرح نیاز به مساعدت دارد وجود دارد تا با اجرای آن از خیزش ریزگردها به سمت اصفهان جلوگیری شود.
نماینده مردم شاهینشهر و میمه افزود: متأسفانه سالانه ۱۹ سانتیمتر فرونشست داریم که ناشی از برداشت بیرویه آب از دل زمین است و این اثرات در حال پیشروی به سمت خرابی در اصفهان است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در مورد منطقه صنعتی دولتآباد، طرحی در دست اجراست که به نفع محیطزیست و کاهش واحدهای آلاینده طراحی شده و لازم است مدیرکل محیطزیست استان در این زمینه مساعدت کنند.
وی ابراز کرد: نکته قابل توجه این است که حدود ۷۰ درصد تولید آجر کشور در دو شهرستان برخوار و شاهینشهر انجام میشود. بنابراین، طرحی داریم که از محیطزیست اصفهان درخواست میکند شرایطی را فراهم کند تا این واحدها به مکانی مناسبتر منتقل شوند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه حفاظتشده موته در این شهرستان قرار دارد و مردم ساکن این منطقه پیش از تصویب نهایی طرحهای ارتقا منطقه، حقوقی داشتند؛ مردم لایبید و موته مظلوم واقع شدند.
حاجی دلیگانی خواستار مساعدت رییس سازمان محیطزیست برای طرح تغییر کاربری ۴۰ هکتار از پناهگاه موته شد.
