۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

«بازی‌وارسازی» کارآمدترین روش آموزش به کودکان است

ساری- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم تحول در روش‌های تدریس، «بازی‌وارسازی» را مؤثرترین رویکرد برای تبیین مفاهیم علمی در ذهن دانش‌آموزان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه سومین جشنواره طراحی و ساخت ابزار کمک‌آموزشی در مازندران، دوران ابتدایی را مهم‌ترین مقطع تعلیم و تربیت خواند و حضور مسئولان ارشد دولتی و نمایندگان مجلس در این رویداد را نشانه عزم ملی برای ارتقای کیفیت آموزش در کشور ارزیابی کرد.

وی ضمن تجلیل از تلاش‌های پیشکسوتان فرهنگی، با اشاره به حمایت‌های رئیس‌جمهور از نظام آموزشی کشور اظهار داشت: رئیس‌جمهور محترم تمام‌قد حامی آموزش و پرورش هستند و دغدغه اصلی ایشان، رسیدن مدارس ایران به تراز جهانی و استانداردهای برتر آموزشی است؛ رویکردی که برای جامعه فرهنگی نویدبخش و راهگشاست.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه، روش «بازی‌وارسازی» را بهترین ابزار برای عمق‌بخشی به مفاهیم علمی عنوان و تصریح کرد: استفاده از بستر بازی، به‌ویژه در دوره ابتدایی، کارآمدترین روش آموزشی کودکان محسوب می‌شود. ما بر این باوریم که با ساده‌ترین ابزارها و با تکیه بر عشق و خلاقیت معلمان می‌توان باکیفیت‌ترین تجربه‌های یادگیری را خلق کرد.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از معلمان خواست تا با بازدید از دستاوردهای این جشنواره، از الگوهای خلاقانه ارائه‌شده در راستای بهبود فرآیند تدریس در کلاس‌های درس بهره ببرند.

کتاب ۴۰۰ اثر برتر جشنواره دست‌سازه‌های آموزشی رونمایی شد

در ادامه این مراسم، فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اعلام ارسال پنج هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره، از تدوین و انتشار کتاب ۴۰۰ اثر برتر این رویداد خبر داد.

کلبادی‌نژاد با اشاره به اینکه این آثار دارای شناسنامه علمی هستند، خاطرنشان کرد: در راستای تحقق عدالت آموزشی و اصلاح روش‌های یادگیری، چهارصد دست‌سازه برتر معلمان استان در قالب یک کتاب گردآوری شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با قدردانی از خلاقیت معلمان در انتقال مفاهیم پیچیده با کمترین امکانات، این ابزارها را بستری مهم برای کیفیت‌بخشی به محیط‌های یادگیری و ساده‌سازی فرآیند آموزش به دانش‌آموزان توصیف کرد.

