حکیم زاده: خلاقیت معلمان محور تحول آموزش ابتدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از سومین جشنواره ساخت ابزارهای کمک‌آموزشی ابتدایی بر حمایت از معلمان خلاق تأکید کرد.

حکیم‌زاده در ادامه برنامه‌های سفر خود، از سومین نمایشگاه طراحی و ساخت ابزارهای کمک‌آموزشی ویژه دوره ابتدایی که به ابتکار استان مازندران برگزار شده است، بازدید کرد. این نمایشگاه با هدف شناسایی، تشویق و پرورش استعدادهای خلاق در میان مدیران، معلمان، راهبران آموزشی و دانشجو-معلمان دایر شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تولید منابع آموزشی بومی و خلاقانه را گامی مؤثر در تعمیق یادگیری دانش‌آموزان ارزیابی کرد و گفت: نقش معلمان مؤلف و سازنده در پویایی کلاس‌های درس غیرقابل انکار است. حمایت مادی و معنوی از این ابتکارات، کیفیت فرایند تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی را ارتقا می‌بخشد.

بر اساس این گزارش، شرکت در اختتامیه جشنواره مذکور، رونمایی از دو عنوان کتاب آموزشی جدید و حضور در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان، دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه معاون وزیر به مازندران است.