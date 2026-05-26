پرداخت سه روزه وام ودیعه جنگ رمضان توسط بانک مسکن اتفاق بزرگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در همایش مدیران ارشد بانک مسکن با تمجید از سرعت عمل این بانک در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ رمضان اظهار کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن در کمتر از سه روز، آن هم با وجود تمامی بوروکراسی‌های اداری و محدودیت‌های موجود و در سیستم بانکی کشور بی‌سابقه بود.

وی افزود: همت بزرگی که مدیرعامل و همکاران بانک مسکن در پیشبرد این مهم به خرج دادند، حاکی از آن بود که تلاش گسترده‌ای برای عملیاتی شدن پرداخت سریع این وام به آسیب‌دیدگان صورت گرفت تا بخش کوچکی از آلام مردم تسکین داده شود.

مقام عالی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش بانک مسکن در کاهش دغدغه‌های مردم در روزهای بحرانی افزود: این موفقیت، حاصل همکاری مجموعه وزارت راه و شهرسازی بود که البته بار اصلی و سنگین آن را بانک مسکن بر دوش کشید و بار دیگر توان عملیاتی و کارآمدی خود را در خدمت‌رسانی به مردم اثبات کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ارزیابی خسارات واردشده به واحدهای مسکونی مردم از همان هفته نخست جنگ تحمیلی سوم آغاز شد و یکی از اولویت‌های اصلی ما، بازسازی سریع و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده بود که بانک مسکن در این مسیر، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.